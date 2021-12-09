Убьют нежно и с комфортом: австралийские изобретатели рекомендуют свою «машину смерти» всем желающим

Sarco - от слова саркофаг: так выглядит "машина для самоубийства".

Исследовательская фирма Exit International, зарегистрированная в Австралии, получила право использовать свою инновационную разработку – камеру под названием Sarco, предназначенную для ухода на тот свет. Швейцария стало первой страной, которая выдала соответствующее разрешение.

- Мы очень довольны, - отозвался о результатах юридической экспертизы основатель фирмы и один из изобретателей «машины» доктор Филип Ничке (Philip Nitschke) – «Доктор Смерть», как его называют.

Об особенностях своей машины ученый рассказал многочисленным изданиям, включая SWI swissinfo.ch и Euronews Next.

На изобретение австралийцев можно взглянуть в немецком музее.

Детали капсулы, похожей на футуристический гроб, отпечатаны на 3D-принтере. Человек, желающий расстаться с жизнью, забирается внутрь. Как уверяют изобретатели, там очень удобно. Забравшись, надо ответить на ряд вопросов, убеждая окружающих, что решение принято добровольно и есть веские на то основания. Далее открывается доступ к специальной кнопке, расположенной, естественно, внутри капсулы, которая и запускает процесс эвтаназии. Человек может нажать кнопку в любой подходящий для него момент.

Убивает газ, который заполняет капсулу. Человек сначала испытывает легкую эйфорию, потом теряет сознание. И умирает

- Никакого дискомфорта, на всё уходит около 30 секунд, - говорит доктор Ничке. - Нет ни паники, ни ощущения удушья.

По словам ученого, капсулу можно доставить куда угодно, например, на природу в какую-нибудь идиллическую местность или в специальное помещение организации, которая специализируется на оказании помощи в эвтаназии.

Уже созданы два прототипа Sarco, один из которых выставлен в Музее погребальной культуры в немецком Касселе. Идет работа над третьей версией капсулы – усовершенствованной. Изобретатели планируют оснастить ее видеокамерами, чтобы смертник мог пообщаться с пришедшими проводить его в последний путь. Если захочет, конечно.

"Машиной" живо интересуются.

Реакция общественности на изобретение неоднозначная. Возмущенных хватает, равно, как и противников самой эвтаназии. Издание SWI swissinfo.ch. даже отключило комментарии к статье о Sarco.

- Мы столкнулись с волной скепсиса, особенно со стороны психиатров, - в свою очередь признаются изобретатели. Но планируют начать «эксплуатацию» капсулы уже в 2022 году. «При отсутствии непредвиденных сложностей», - сообщают они.

Счастливо оставаться, не поминайте лихом, буду вас ждать.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

У них можно, у нас нельзя

В настоящее время в Швейцарии разрешена эвтаназия с врачебной помощью.

Эвтаназия разрешена в Испании, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии и в Швейцарии, где ею в 2020 году воспользовались 1300 человек. В этих странах процветает даже специальный туризм. Желающие принимают специальный раствор, после чего засыпают в течение 2-5 минут, впадают в глубокую кому и умирают.

Для назначения процедуры и подтверждения дееспособности человека необходимы врачи. Из объяснений создателей Sarco следует, что они хотели бы «исключить из процесса какие-либо психиатрические проверки и позволить человеку самому управлять происходящим».

В России эвтаназия запрещена. В том числе и пассивная - когда пациенту позволяют умереть.