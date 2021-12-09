«Каждый год в России замерзают насмерть 10-12 тысяч пьяных»: почему пока не возродилась система вытрезвителей

Один из авторов законопроекта — депутат Государственной думы Александр Хинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В самом конце прошлого года президент подписал закон о восстановлении в России системы медицинских вытрезвителей. Однако прошло 12 месяцев, и ситуация практически не изменилась. Системы так и не создано. «Комсомолка» поинтересовалась, почему так происходит, у одного из авторов законопроекта — депутата Государственной думы Александра Хинштейна.

- В первую очередь закон был нужен для того, чтобы дать правовую основу для работы уже существующих вытрезвителей. Ведь они и раньше существовали в 20 регионах — Самарской, Нижегородской, Томской областях, Татарстане и так далее. Раньше они действовали вне правового регулирования, что, конечно, абсолютно неправильно, — ответил Хинштейн.

- И как должны работать вытрезвители по новому закону?

- Для того чтобы закон заработал, в нем была отсылочная норма на порядок работы таких центров. Порядок определяется совместно тремя ведомствами – МВД, Минздрав и Минтруда. Такие совместные правила были сделаны и зарегистрированы Минюстом полтора месяца назад.

- И пока таких правил не было, регионы не могли начать работу?

- Так и есть. Сейчас мы как раз запросили региональные отчеты по созданию вытрезвителей. Но ответов пока нет.

- Сколько по вашим расчетам нужно будет платить за пребывание в вытрезвителе? В советские времена дороговато обходилось - по 25 рублей с человека?

- Ориентировочно мы рассчитали по 2000 рублей за сутки. Но тут тоже все зависит от региона. В Самарской области содержание бесплатное, все затраты покрывает областной бюджет.

- Почему вообще возникла необходимость в возрождении вытрезвителей? И как получилось, что их в свое время стали массово закрывать?

- Все началось с реформы МВД, когда министром был Рашид Нургалиев. Одной из целей реформы декларировался отказ от несвойственных МВД функций. В том числе — от обеспечения работы вытрезвителей. Тогда Минздрав вместе с МВД вышли к руководству страны с предложением упразднить вытрезвители в системе МВД и создать их при учреждениях здравоохранения. Так с 2012 года вытрезвителей в системе МВД не стало, а при Минздраве их так и не создали. От одного берега уплыли, а к другому не приплыли.

Последствия были прогнозируемы. Произошел резкий рост пьяной преступности, по официальной статистике МВД – более чем на треть. Возросло количество преступлений в отношении таких лиц. Выросло число тех, кто замерзает до смерти. По данным Росстата, которые мы приводили при подготовке закона, ежегодно от 10 до 12 тысяч россиян гибнет в результате обморожения, именно находясь в нетрезвом состоянии.