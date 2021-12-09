У отца звезды "Comedy Club" Александра Незлобина через суд забирают квартиру в Сочи

Экс-резиденту "Comedy Club" Александру Незлобину в последнее время не до шуток: на днях выяснилось, что его старшему брату грозит 10 лет тюрьмы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-резиденту "Comedy Club" Александру Незлобину в последнее время не до шуток: на днях выяснилось, что его старшему брату грозит 10 лет тюрьмы. За несколько лет в кресле начальника управления культурой уральского городка Полевской Максим Незлобин якобы трудоустроил десятки "мертвых душ" и вывел из бюджета 15 млн рублей. А теперь проблемы коснулись и родителей комика.

Как выяснил сайт kp.ru, пять лет назад отец знаменитости Василий Незлобин купил квартиру площадью 55,6 кв.м. в Адлерском районе Сочи. Новый дом, до моря 10 минут пешком, с другой стороны горы - живи да радуйся. Но спокойная курортная жизнь длилась недолго. Оказалось, что жилье Василию Ленодаровичу продал не самый добросовестный владелец. У предпринимателя обнаружились долги, его официально признали банкротом. И теперь финансовый управляющий в суде требует признать сделку купли-продажи недвижимости недействительной. Мол, вместо того, чтобы рассчитаться с кредиторами, горе-бизнесмен потратил вырученные от квартиры деньги на собственные нужды.

Теперь, если иск будет удовлетворен, право собственности перейдет к экс-хозяину, и тогда жилье выставят на торги. Полученные средства в таком случае вернутся не отцу комика, а пойдут на погашение долгов. Незлобин-старший, конечно, тоже войдет в список кредиторов, но когда и какую сумму ему заплатит человек, признанный банкротом, - вопрос открытый...

- На самом деле, это распространенная проблема: немало покупателей уже лишились жилья, по неосторожности купив недвижимость у банкрота, - рассказала kp.ru юрист Елизавета Тихонова. - К сожалению, оспорить такие иски крайне сложно: у людей могут забрать даже единственное жилье, которое впоследствии войдет в конкурсную массу. Поэтому главное, что можно посоветовать: тщательно проверяйте недвижимость и продавца перед заключением сделки. Проверьте данные владельца на сайте судебных приставов, попросите выписку из бюро кредитных историй, поищите информацию по ФИО в картотеке арбитражных дел. Если все это было сделано, и сделка была чистая, в суде у вас будет шанс оспорить претензии финансовых управляющих, цель которых - максимально возместить ущерб кредиторам с помощью продажи имущества должника.

Юрист Елизавета Тихонова.

Еще один важный момент, по словам юриста, - не занижать стоимость недвижимости в договоре. Ведь именно на эту сумму вы сможете претендовать, если сделку все же признают недействительной. Кстати, для Василия Незлобина потери все равно могут быть велики: за последний год недвижимость на побережье подорожала в разы. Аналогичные квартиры в том же доме в Адлере сейчас продаются за 14 миллионов рублей. Но вернуть Незлобин-старший сможет лишь ту сумму, за которую купил жилье в 2016 году.

- В суде можно требовать компенсации убытков, возмещения морального вреда, стоимости проведенного ремонта и так далее. Но это все еще нужно доказать, а главное, если суд все-таки пойдет навстречу, - взыскать с самого банкрота. Это процесс непростой и крайне стрессовый, - отметила Елизавета Тихонова.