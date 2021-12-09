«Саша, это твой сын»: раскрылась тайна внебрачного ребенка Александра Абдулова

Страсти вокруг имени Абдулова не утихали даже после смерти Фото: Рамиль ГАЛИ

В первых числах января исполнится 14 лет со дня смерти кумира миллионов советских женщин, актера театра и кино Александра Абдулова. Страсти вокруг его имени не утихали даже после смерти. Сначала публично скандалили мать актера и его вторая жена, (смотри ДОСЬЕ «КП» прим. ред.), которые долго и склочно делили наследство. Затем на арену вышли любовницы со слезными историями о том, что это они главные женщины в жизни актера. А потом про Абдулова, словно забыли. Из близких актера остались только вторая жена и дочка. В 2011-м умер старший брат актера Роберт, а спустя семь лет на 96-м году жизни не стало их матери. Вдова Абдулова Юлия Мишина, мать его единственной дочки Евгении, которой в этом году исполнилось 14, живет закрыто и общения с журналистами избегает. И похоже, об этой тайне, которую все эти годы хранил пиджак знаменитого мужа, она узнает лишь сейчас.

Альбина Абдулова подарила пиджак Виктории Лановской Фото: Личный архив

НОСИЛ ФОТО СЫНА ПОД СЕРДЦЕМ

- Вот. Посмотрите как хорошо сохранился: лацканы как новеньки, а манжеты слегка потрепаны. А все потому, что именно этот пиджак Саша очень любил. Он и пахнет им до сих пор. Что не верите?! А вы понюхайте, - Виктория Лановская, пышногрудая красавица-блондинка, известная как одна из гражданских жен Абдулова, подсунула мне под нос белый пиджак с лейблом «Армани», востребованный актер мог себе позволить брендовую вещицу.

Едва пиджак приблизился к лицу, как меня сразил стойкий запах табака.

- Да, от Саши всегда пахло как от табачного завода. Это курево его и погубило, до сих не могу принять, что ушел он так рано. Что сам этой дурной привычкой в 54 года довел себя до рака легких и загнал в могилу. Он без этой дряни жить просто не мог. А вот и его сигарета, - Виктория засунула руку в боковой карман пиджака и вытащила сморщенную от времени папиросу. – В этом пиджаке она пролежала лет 14, а может и больше. Но я вас не ради сигареты позвала. Главное – это то, что Саша хранил в потайном кармане этой вещицы…

Абдулов много курил и умер от рака легких. В этом пиджаке тоже были сигареты. Фото: Личный архив

ВЕЩИ АБДУЛОВА СБЕРЕГЛА ЕГО МАМА

Тут сохраним интригу и расскажем, как же пиджак Абдулова спустя годы вдруг попал к его гражданской супруге. Несколько дней назад Виктория побывала в гостях у вдовы старшего брата Абдулова в городе Иваново. В частный загородный дом Абдулова -старшего сразу после смерти Александра переехала их мать. С собой Людмила Александровна Абдулова взяла любимые вещи сына - на память.

13 лет пиджак Абдулова хранили в шкафу. Его ни разу никто не стирал. Фото: Личный архив

- Этот пиджак Людмила Александровна хранила в шкафчике в своей спальне. Сразу скажу, что у нас с ней при жизни отношения были очень теплые, она меня дочкой считала. Так вот, когда Саши не стало, именно мама стала хранительницей памяти о нем. Она собрала все его вещи из загородного дома Саши во Внуково и перевезла их в Иваново. Этот белый пиджак она особенно любила: часто доставала его из шкафа и так через прикосновения к вещи вспоминала сына, - рассказала Виктория.

После смерти женщины хранительницей вещей Александра Абдулова стала вдова его старшего брата Альбина Абдулова. Именно она и подарила пиджак Виктории Лановской.

- Альбина как-то сказала, мол приезжай я тебе отдам кое-что на память о Саше. Я долго откладывала поездку, и когда все-таки решилась на визит, получила в дар вот этот пиджак Саши, - рассказала Виктория.

Александр Абдулов в фильме «Гений» разговаривает по телефону в том самом белом пиджаке Фото: кадр из фильма

Уже в Москве бывшая возлюбленная Абдулова решила устроить фотосессию в пиджаке.

- Перед съемкой я хотела отдать его в химчистку. И как обычно в таких случаях решила проверить карманы. Сначала нашла сигарету, а потом мое внимание привлёк шуршавший звук. Я прощупала каждый сантиметр пиджака и нашла во внутреннем потайном кармане фотографию маленького мальчика. На обратной стороне было написано: «Саша, это твой сын. Оля», - Виктория протянула мне фото в качестве доказательства своих слов.

Виктория сделала фото на память в пиджаке своего гражданского мужа Александра Абдулова. Фото: Личный архив

На чёрно-белом фото белокурый мальчишка лет трех – четырех.

- Похож на сына Абдулова? - спрашиваю я Викторию.

Та лишь пожала плечами, мол пади разбери через столько лет.

На вид предполагаемому сыну Абдулова на этом фото 3 года. Фото: Личный архив

«Саша, это твой сын. Оля» - надпись на оборотной стороне фотографии Фото: Личный архив

- Саша совершенно точно не стал бы носить в кармане под самым сердцем фотографию чужого ребенка, - начала гадать Виктория. – Думаю, это его сын, вот теперь только бы его найти. Уверена, он такой же красавец, как и отец.

Про фотографию тайного сына Абдулова Виктория сразу же рассказала вдове его брата.

- Все эти годы фото лежало в кармане, мы ведь пиджак Александра и другие его вещи ни разу не стирали, - рассказала kp.ru Альбина Абдулова. – Я знаю, что именно в этом белом пиджаке Саша играл роль в фильме «Гений», а это 90-91 годы. Если предположить, что именно тогда он узнал о сыне, то сейчас этому мальчугану уже за 30. Мог ли Саша хранить это в тайне от нас, от самых родных? Да. Он при всей своей показной открытости был загадкой. Что до женщин, то да, они его любили. Родить ему сына мечтали тысячи, если не миллионы.

Фото предполагаемого сына Абдулов хранил у самого сердца в потайном кармане. Фото: Личный архив

Не исключает Альбина и тот факт, что за сына Абдулова кто-то из армии фанаток актера мог выдать чужого ребенка. Правда, тогда не ясно, зачем актер сохранил это фото.

- Если этот мальчишка с фото найдется, то пускай приезжает ко мне в гости, в Иваново. Приму как родного. Думаю, я без всяких экспертиз сразу пойму Сашин этот сын или нет, - с уверенность заявила Альбина Абдулова.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Комсомолка» решила помочь семье Абдулова с поисками таинственного сына актёра с фото. Если вам знаком этот мальчик, или Вы узнали в нем самого себя, тогда пишите нам в редакцию по почте anastasiya.voynitskaya@phkp.ru. Не забудьте указать свои контактные данные для обратной связи.

ДОСЬЕ «КП»

Два официальных брака и одна дочка

Александр Абдулов был ведущим актерам Ленкома. Но вся страна знала и любила его благодаря ролям в кино: «Обыкновенное чудо», «Самая обаятельная и привлекательная», «С любимыми не расставайтесь», «Гардемарины, вперед», кажется, этот список можно продолжать бесконечно. А вот личная жизнь актера не была столь уж бурной. Официально он был женат лишь дважды. Первой женой Абдулова была актриса Ирина Алферова. В венчаном браке они прожили 17 лет. Общих детей у пары, которая распалась в 1993-м году не было. Спустя 13 лет после развода актер женился во второй раз на Юлии Мешиной. За год до смерти у Абдулова родилась единственная дочка Евгения.

За два года до брака с Юлией Мешиной Абдулов познакомился со своей гражданкой женой Викторией Лановской. До свадьбы дело не дошло, но полтора года актер и его молодая пассия (Виктория на 27 лет моложе) прожили в его загородном доме.