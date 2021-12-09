Мишустин в Перми: «100 лет не можем найти деньги, чтобы построить больницу!»

Первым в графике стояло посещение краевой инфекционной больницы. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во время своих рабочих поездок по регионам Михаил Мишустин неизменно посещает больницы. Не исключением стала и поездка премьера в четверг в Пермь. Первым в графике стояло посещение краевой инфекционной больницы. Больничный комплекс был построен 1876-1917 годах в центральной части города.

- Я смотрел исторические документы, у вас здесь первое здание 1875 года постройки. Через 14 лет после того, как отменили крепостное право, - заметил Мишустин.

Понятно, что техническое состояние больницы уже не отвечает ни современными СанПиНам, ни противопожарным требованиям.

- Место хорошее. Но сто лет не можем найти ресурсы, чтобы построить больницу, - заметил Мишустин.

После осмотра старых корпусов Мишустину показали макет нового здания больницы. Корпус рассчитан более чем на 230 коек. Сейчас ведутся проектные работы. Проект Мишустину понравился и он пообещал выделить Пермскому краю 1 млрд. рублей на строительство больницы.

При этом Мишустин обратил внимание, что на месте исторической застройки не должен появиться торговый центры и магазины. По словам премьера, это земля должна быть отведена под больничные застройки. Новую больницу должны сдать в третьем квартале 2023 года.

- Поставим на контроль! - заметил Мишустин.

Из больницы премьер отправился на завод по производству авиационных и промышленных двигателей «Пермские моторы». Премьер понаблюдал за процессом сборки наземных двигателей. Гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов продемонстрировал Мишустину двигатели для гражданской, транспортной и боевой авиации, вертолетные двигатели и специальную технику. Мишустин долго пытался задать вопрос и ему это не удавалось.

- Да дайте мне задать вопрос! Все такие инженеры мощные! - заметил премьер.

Поинтересовавшись техническими моментами сборки двигателей, Мишустин сообщил, что в этом году будет дополнительно выделено 45 млрд.руб. на создание тяжелого авиадвигателя ПД-35. Эти двигателем планируется оснащать российско-китайский дальнемагистральный самолет CR929, разрабатываемый «Объединенной авиастроительной корпорацией».

«- Надо сделать все для того, чтобы Китай захотел в конкурентной борьбе покупать, приобретать этот двигатель. Сколько примерно емкость рынка? Примерно 1100 самолетов в Китае. Умножаем на два, если я правильно считаю, 2200. Это уже рынок, за который надо бороться! - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что правительство будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями.

- Они должны быть не примерно такие же, а лучше, чем у иностранных конкурентов! - заявил Мишустин.