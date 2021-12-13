«Когда цифры работают на вас»: Появился накопительный счет, приносящий до 7,75% годовых

Эксперты объяснили, почему накопительные счета должны быть у каждого современного россиянина Фото: Shutterstock

С начала года ключевая ставка Центробанка выросла почти вдвое — до 7,5% годовых. И есть большая вероятность, что в декабре она увеличится еще. Это связано с растущей инфляцией. Но радует тот факт, что ставки в банках тоже растут. А значит, положить деньги в банк становится прибыльнее. И если на стоимость продуктов и товаров в магазинах мы повлиять не можем, то на размещение своих средств с большей выгодой — вполне.

ГДЕ И КАК СЕЙЧАС ДЕРЖАТЬ ДЕНЬГИ

Финансовых инструментов сейчас много: акции, облигации, фьючерсы, опционы. Тем не менее фундаментом для большинства частных сбережений остаются классические банковские продукты. Традиционные вклады из серии «Положил на год и не можешь трогать» проходили практически все. Но пришло время расширять финансовый кругозор и начать осваивать новые способы сохранения и приумножения средств. Реальность меняется слишком быстро. Люди все больше ценят свободу распоряжения деньгами и потому выбирают гибкие банковские продукты.

«Весной положила деньги на трехлетний депозит под 5% годовых. А сейчас глянула — в банках предлагают уже 7–8%. Не могу понять, что выгоднее: махнуть рукой, оставить все как есть или снять деньги, потеряв накопленные проценты, и положить под более высокую ставку?» — спрашивала на днях растерянная коллега.

Когда ставки растут, длинные вклады становятся менее выгодны. Проценты по ним зафиксированы на весь срок. И терять их жалко. В отличие от традиционного срочного вклада у накопительного счета нет жестких требований по частичному или полному снятию. Деньгами можно пользоваться в любой момент.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ: ТРИ ОТЛИЧИЯ ОТ ВКЛАДА

Накопительный счет — это банковский счет, на котором лежат деньги. При этом на остаток ежемесячно начисляются проценты, а если еще и расплачиваться картой банка, то эти проценты «капают» с более выгодной ставкой. Продукт получается комплексным, что очень удобно. Вот какие отличительные признаки накопительного счета:

1. Не ограничен срок действия. Один раз открыли — и можно пользоваться, сколько захочется.

2. Полная свобода распоряжения деньгами. Пополнять можно на любую сумму и снимать без потери процентов в любой момент.

3. Автоматическое изменение ставки. При росте ключевой ставки Центробанка, как сейчас, это выгодно для клиента. Вслед за ЦБ банки поднимают ставки по своим продуктам. В итоге доходность сбережений клиента на накопительном счете растет автоматически.

ВЫБИРАЕМ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНУЮ ПРОГРАММУ

Чтобы найти максимально прибыльные условия, нужно внимательно разобраться в нюансах, изучить предложения и тарифы, размещенные на официальных сайтах кредитных организаций и в договоре банковского обслуживания. В накопительных счетах, как правило, используют несколько программ. Первая — когда проценты начисляются раз в месяц на минимальный остаток на счете. К примеру, если в начале месяца на счете у вас лежало 50 тысяч рублей, потом сумма снизилась до 20 тысяч, а после зарплаты остаток вырос до 100 тысяч, проценты начисляются на самую маленькую сумму — то есть на 20 тысяч рублей. Вторая программа отличается по условиям. Причитающийся клиенту процент высчитывается по итогам каждого дня. В этом случае проценты начислят на средний остаток по счету в течение месяца. Другими словами, если взять пример выше и предположить, что три указанные суммы лежали на счете по 10 дней каждая в течение месяца, то проценты будут начислены на среднюю величину, то есть на 57 тысяч рублей.

В Московском кредитном банке (МКБ) используют третий вариант начисления и выплаты процентов. Он отличается от предыдущих более доступными и выгодными условиями для самого клиента. Условия на сайте банка гласят: «Проценты выплачиваются на счет в последний календарный день месяца, исходя из суммарного объема денежных средств на всех накопительных счетах клиента на начало каждого дня». Таким образом, у владельца накопительного счета появляется больше свободы распоряжаться денежными средствами в течение дня и при этом не терять доход.

– Накопительный счет — это понятный и удобный инструмент для эффективного сохранения собственных сбережений и достижения финансовой цели. По условиям нашего продукта расчет процентов происходит исходя из ежедневного остатка на счете. Это позволяет клиентам и хранить деньги, и пользоваться ими, получая максимально возможный доход, — поясняет Юлия Алексеева, начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ.

Новые клиенты МКБ могут быстро открыть накопительный счет в отделении, а действующие — в мобильном приложении буквально за пару минут.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Чтобы пользоваться накопительным счетом с максимальной выгодой, нужно знать все нюансы. Тогда не будет ни завышенных ожиданий, ни разочарований. Многие банки указывают требования минимального оборота по банковским картам. Если клиент тратит определенную сумму в месяц, то имеет возможность получить более выгодные условия и по другим продуктам банка.

К примеру, в МКБ, чтобы получить максимальный доход по накопительному счету, нужно потратить с карты банка от 20 тысяч рублей за месяц. То есть менее 700 рублей в день. При выполнении этого условия клиент может получить ставку 7,75% годовых. Вспомните, сколько вы тратите в месяц? Во многих семьях только на продукты питания уходит больше, а безналичные операции можно совершать почти везде и при этом получать еще и кешбэк.

Другое важное условие накопительного счета — повышенный процент начислят на 750 тысяч рублей, не более. При этом радует тот факт, что, даже если не выполнить главное условие по минимальным месячным расходам или при остатке свыше 750 тысяч рублей, клиенты в МКБ все равно получат приличный доход — 5,75% годовых.

«В мобильном приложении «МКБ Онлайн» клиент может открыть до пяти накопительных счетов и привязать их к определенным целям накопления: например, отправиться в путешествие, купить новый автомобиль или просто обновить гардероб. Наш продукт помогает не только накопить деньги, но и приумножить свои сбережения. Процентная ставка начисляется по суммарному объему средств, хранящихся на всех накопительных счетах клиента», — пояснили корреспонденту «КП» в МКБ.

ПРОГНОЗ И СОВЕТ

По мнению большинства аналитиков, в ближайшие два-три месяца ключевая ставка может продолжить движение вверх. А вслед за ней будут расти и ставки по накопительным счетам и депозитам в банках. Показатель ключевой ставки ЦБ, скорее всего, останется на высоком уровне минимум на полгода. В этот период средства выгоднее всего хранить на накопительном счете.