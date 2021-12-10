Рухнет ли экономика России, если убрать мигрантов

Заработки мигрантов сильно отличаются в зависимости от сферы деятельности и региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мигрантов у нас — примерно 9 млн

«Экономика России пока не сможет обойтись без мигрантов» — заявил, отвечая на вопрос kp.ru, председатель Федерации мигрантов России Вадим Коженов. В четверг он презентовал исследование о том, как живут и чем занимаются в нашей стране мигранты.

- По оценке МВД у нас 7 млн мигрантов, по нашим оценкам — 8-9 млн, - продолжил Коженов. - Это более 10% трудящегося населения страны. Если их убрать, многие сферы просто рухнут. Все эти люди работают, получают зарплату, значит, их труд востребован и приносит пользу людям. Поэтому просто так убрать их из экономики не получится.

Сейчас возможности среднеазиатских стран поставлять в Россию рабочую силу исчерпаны, говорит Коженов. И при этом в некоторых отраслях сохраняется дефицит кадров. Это в первую очередь курьерская доставка и другие сферы услуг, а также и строительство.

- Мигранты выбирают для работы крупные города, - пояснил Коженов kp.ru. - Чем меньше населенный пункт, тем они менее нужны. Кроме случаев, если в небольшом городке открыли крупное предприятие.

Где работают и сколько получают

Заработки мигрантов сильно отличаются в зависимости от сферы деятельности и региона. Но если брать в целом, то получается чуть более 47 тыс. руб. в месяц. А на вопрос, сколько хотели бы получать, усредненный ответ составил 77,2 тыс.

При этом приезжие, как правило, выбирают сдельный режим работы и трудятся более 8 часов в день. Лишь каждый пятый придерживается продолжительности, установленной Трудовым кодексом. Более, чем у половины рабочий день длится от 8 до 12 часов, а свыше 22% опрошенных ответили, что в среднем работают более 12 часов в день.

Язык до премии доведет

А еще исследователи выяснили, что чем лучше мигрант знает русский язык, тем выше у него получка. Если среди тех, кто признался, что не владеет «великим и могучим», средняя зарплата 37 тыс. руб., то у тех кто знает язык — на 12 тысяч больше.

Где живут

Неожиданным стал ответ на вопрос о том, где живут трудовые мигранты, отметил Коженов. Вопреки ожиданиям, не в хостелах и не в общежитиях на рабочих местах — таких лишь 20%. А остальные 80% сообщили, что живут, оказывается, в квартирах. Из них 9% у родственников и знакомых, а остальные снимают жилье по объявлениям.

Кстати, на этот тренд «Комсомолка» уже обращала внимание. Сочетание цена-качество — явно в пользу квартир. В скромной московской двушке за 35 тысяч в месяц вполне комфортно и не вызывая раздражения соседей могут жить 4 человека. Получается примерно 9 тысяч на брата — столько же выходит в месяц в хостеле (300 руб в сутки). А условия не в пример хуже — 6-10 человек в комнате с койками в 2 яруса. Кухня и санузел — в общем коридоре, на несколько комнат.

Понаедут и уедут?

По словам Коженова, у мигрантов нет массового стремления остаться в России. Но чем дольше человек живет в нашей стране, тем сильнее желание и в дальнейшем жить в России. Так, среди отработавших менее 3 лет 70% отвечают, что, мол, заработаю немного денег и домой вернусь. Но среди тех, кто прожил здесь дольше 5 лет, уже больше половины хотят и дальше оставаться в России.

Главный путь интеграции мигрантов — не через обучение их самих языку и культуре, а через их детей. Но такая работа в стране не ведется.

- Как показывает в целом мировой опыт, самая лучшая интеграция иностранных граждан - через детей, - сказал Коженов. - Если он приехал поработать и планирует уехать, нам его интеграция несильно нужна. А если он планирует здесь остаться, то тогда, конечно, нужно этими людьми заниматься. И хороший путь интеграции – через детей. Дети очень быстро впитывают окружающую культуру, быстро учат языки. Потом уже от детей лучше говорят на местном языке и родители. Плюс можно создавать программы, но это отдельная большая работа, которая в настоящий момент не ведется, - отметил Коженов.

По словам Коженова, у мигрантов нет массового стремления остаться в России. Но чем дольше человек живет в нашей стране, тем сильнее желание и в дальнейшем жить в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нет детей — нет гражданства

Дети должны стать и критерием искренности брака между мигрантом и гражданином России..

- Не секрет, что существует такой бизнес, когда мигранты для получения российского гражданства вступают в фиктивный брак с россиянами за деньги, - сказал Коженов. - Но основа нормального брака — рождение и совместное воспитание детей. Я предлагаю тем семьям с мигрантами, где нет детей, не давать гражданство, ограничиться только видом на жительство.

Мир, дружба, «сарафанное радио»

Большинство мигрантов (55,9%) в ходе опроса заявили, что не чувствуют на себе негатива со стороны россиян. А роль руководителей диаспор сильно преувеличена — они не оказывают никакого влияния, и их не воспринимают как структуры, способные оказать помощь, отметил Коженов. Только 3% отвечавших обращаются в землячества или религиозные организации если требуется найти жилье или работу. В основном, такие вопросы решают с помощью интернета или «сарафанное радио», отметил Коженов.

Исследование проводила Федерация мигрантов России при научно-методической поддержке Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова. Было опрошено 4739 респондента — приезжих из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, работающих почти в 50 регионах РФ. Работу планируется издать в январе в виде отдельной книги на 120 страниц.

Сколько получают мигранты

Строительство и ремонт - 54 тыс. руб.

Транспорт и складские работы - 52 тыс. руб.

ЖКХ - 41,1 тыс. руб.

Сельское хозяйство - 36,8 тыс. руб.

В среднем - 47,1 тыс. руб.

Сколько хотели бы (в среднем) - 77,2 тыс. руб.