Ближе к народу: госкорпорация ВЭБ.РФ собрала Индекс качества жизни по всей стране

В центре внимания - качество жизни семей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Государственная корпорация ВЭБ.РФ разработала Индекс качества жизни в 115 городах России: в нем более чем 200 критериев, причем сфокусированы они на человеке и его запросах: к жилищным условиям и здоровью, образованию и экологии, безопасности. Активными пользователями системы, разумеется, будут и власти, и бизнес: с ее помощью можно и сравнить свой город с другими, и оценить перспективы того или иного проекта для жизни людей.

Ключевое отличие нового Индекса качества жизни, который разработал ВЭБ.РФ, – внимание к человеку, его запросам и потребностям. «Индекс – это инструмент, который касается каждого: горожан, городских властей, бизнеса. Он будет развиваться и будет умнеть, учитывать более тонкие аспекты жизни городской семьи. А для нас эти данные будут являться основой для принятия бизнес-решений. С его помощью мы сможем принимать лучшие инвестиционные решения, которые дадут максимальный эффект», – сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Главная задача ВЭБа – помогать в запуске инвестпроектов, которые масштабно влияют на экономику и качество жизни людей, отмечает главный управляющий директор, руководитель Блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин. «В этой работе мы фокусируемся именно на городах, поскольку в них проживает 75% граждан России, или 110 миллионов человек. Развитие экономики городов – это ключ к повышению качества жизни трех четвертей населения страны. Чтобы понять, где инвестиции дадут наибольший социальный эффект, мы запустили проект «Индекс качества жизни в городах России», – подчеркнул Андрей Самохин.

Хотя в системе масса информации по 115 городам России (тут доход и работа, образование, здоровье и еще десяток критериев), для любого пользователя эта аналитическая система сделана просто и понятно. Необходимую информацию о городах тут могут получить и власти (например, определяя ключевые направления работы), и предприниматели (можно выявить свободные ниши или выбрать город для запуска бизнеса), и, конечно, сами горожане. Каждый город можно рассмотреть подробно или сравнить с любым другим из списка. Можно пойти и другим путем: например, выбрать критерий «экология» и уже по нему смотреть, какой город вам подойдет лучше других. По ряду показателей сравнение будет шире: к выборке добавляются города Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входит 38 стран.

Определенные в Индексе качества жизни 12 направлений важны для каждого человека, отмечает гендиректор АСИ Светлана Чупшева. «На их основе люди принимают решения, связать ли свою жизнь, жизнь своей семьи с данным городом, регионом. Наша общая задача – по итогам анализа результатов Рейтинга (Рейтинг качества жизни регионов, разработка АСИ. - КП) и Индекса находить и распространять по всей стране лучшие решения, эффект от которых сможет ощутить каждый человек», – резюмирует гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Больше узнать о своем городе или познакомиться с комплексным исследованием по 115 городам России можно на сайте Индекса.