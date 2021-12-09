Эксперимент на МКС поможет искать лекарство от коронавируса

Фото: Роскосмос

В парке науки и искусства Сириус продолжается работа масштабного исследовательского форума, на котором присутствуют свыше трех тысяч участников - научных сотрудников, студентов, одаренных школьников, увлеченных разработкой собственных идей. Второй день лекции, дискуссии, обсуждения сменяют друг друга.

На пленарной сессии «Освоение космоса», модератором которой был научный обозреватель kp.ru Александр Милкус, прозвучало несколько важных заявлений. Компания «3D Bioprinting Solutions», проводившая в свое время эксперимент с 3D-печатью на орбите человеческих органов (эта технология позволила бы в будущем отправлять экспедиции в дальний космос, не опасаясь за здоровье членов экипажа), готова к еще одному исследованию на Международной космической станции.

Конгресс проходит с 8 по 10 декабря, он объединил более трех тысяч человек из разных регионов России. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

На российский сегмент МКС отправят части белка коронавируса SARS-CoV-2:

- Эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время, - это изучение S-белка и RBD-белка шипа коронавируса. Одна из целей - кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их структуры. в том числе для подбора лекарственных препаратов, способных победить вирус, — сказал управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Условия невесомости позволят лучше справиться с этой задачей, чем на земле.

Исполнительный директор по перспективным проектам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко особо уточнил, что на орбиту доставят не сам коронавирус (это опасно), а его «определенные структуры, которые подлежат анализу».

Исполнительный директор ГК "Роскосмос" по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Кроме того, Александр Блошенко рассказал о том, что Россия все-таки будет строить свою, национальную, космическую станцию. И пригласил кинорежиссера Клима Шипенко, в сентябре летавшего для съемок художественного фильма на МКС, снова отправиться к орбите - чтобы снять еще один, на этот раз документальный, о новой русской станции. У Шипенко есть еще несколько лет, чтобы закончить производство отснятой ленты с Юлией Пересильд, пока в космосе будет идти большая стройка.

Также стало известно, что «Роскосмос» планирует миссию «Луна-28»: полет к спутнику Земли беспилотного автомата для исследования лунной поверхности. По сути дела, беспилотник будет «репетицией» пилотируемого комического полета на Луну - чтобы отработать «тонкие места» перед стартом корабля с людьми.