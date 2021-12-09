Эксперты: к 2025 году Россия станет лидером на рынке продовольствия

Российские аграрии уже не первый год бьют рекорды, и даже пандемия оказалась им не помешала. Фото: Николай ХИЖНЯК

Российские аграрии уже не первый год бьют рекорды, и даже пандемия оказалась им не помешала. В то время как в мировом агропромышленном комплексе идет серьезный спад, наша страна демонстрирует в АПК рост. По словам политолога Алексея Мартынова, которые приводит агентство экономической информации Прайм, введенные Западом санкции против России дали обратный, положительный для нас эффект. Наши аграрии расправили плечи. Правительство выделяет приличные деньги на поддержку села, к тому же контрсанкции ограничили ввоз импортного продовольствия в Россию. В итоге, по мнению эксперта, наша страна уже с 2025 года может занять лидирующие позиции на мировом рынке продовольствия.

Третий год подряд мы собираем более 120 млн. тонн зерна – результат, казавшийся фантастическим еще 10 лет назад. В этом году урожай зерновых, как ожидается, превысит 123 млн. тонн. Кроме того, аграрии бьют рекорды по сбору масличных, плодов и ягод. Растет производство сахарной свеклы и гречихи. Даже картофеля, несмотря на непогоду, в этом году собрано уже 6,7 миллионов тонн, что на 100 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Вчера на встрече с фракцией «Единая Россия» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что уже сейчас получен объем урожая, полноценно удовлетворяющий потребности внутреннего рынка нашей страны.

Улучшается ситуация и в животноводстве, которое долгие годы было нашим слабым звеном. Эксперты говорят, что, хотя вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней и ударили по поголовью, объемы производства мяса в этом году точно не будут ниже прошлогодних. А по молоку так и вовсе получим рекорд за последние 11 лет. Так что пустые полки магазинов России однозначно не грозят.

По мнению Алексея Мартынова, у России огромный потенциал в сфере сельского хозяйства. Особенно учитывая огромный дефицит продовольствия в мире. Так, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, число людей, сталкивающихся с нехваткой продовольствия в связи с пандемией, увеличилось на 132 миллионов человек.

С тем, что российский АПК смог выйти из пандемии с наименьшими потерями, согласен и глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По мнению эксперта, это стало возможным благодаря тому, что последние 15 лет Россия системно занималась восстановлением АПК. В него были вложены триллионы рублей частных и государственных инвестиций. Если еще недавно мы зависели от импорта продовольствия, то теперь превратились в одного из мировых лидеров аграрного экспорта. За рубежом это называют российским аграрным чудом, замечает Сергей Юшин.

За последние 15 лет производство продукции животноводства выросло в 2,2 раза. Мы инвестировали в отрасль около 1,3 триллиона рублей, отмечает Сергей Юшин.

При этом доля мясного экспорта за границу составляет менее 5% объема производства и не угрожает стабильности на внутреннем рынке, уверены эксперты. Сейчас среднестатистический россиянин потребляет 77 кг мяса в год. В 2005 году потребление мяса составляло составляло 55 кг в год. Для сравнения, среднее потребление мяса в мире составляет 43 кг на человека. Россия уже входит в тройку лидеров по производству индейки, занимает четвертое место в мире по производству свинины, пятое - по объему общего производства мяса птицы, сохраняем место в десятке крупнейших производителей говядины.

По мнению экспертов, главное, чтобы государство продолжило активно поддерживать аграриев, а новые рекорды за ними не заржавеют.

- Хочется надеяться, что государство продолжит активно поддерживать как непосредственно сельское хозяйство, так и будет выделять больше средств на развитие сельских территорий, ведь на них живут почти 40 миллионов наших сограждан, от которых зависит, чем мы завтра будем кормить свои семьи. На протяжении многих лет о тружениках села часто забывали, пока были более важные цели и задачи. Теперь, я думаю, мы осознали: без надежного тыла, без настоящей продовольственной независимости говорить о суверенитете страны не приходится. И пандемия это наглядно показала, - отметил Сергей Юшин в колонке, специально написанной для «КП».