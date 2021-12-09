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9 декабря 2021 16:11

"Никто даже царапины не получил": Как военный летчик спас самолет с 10 десантниками под Псковом

Военный летчик, спасший самолет с 10 десантниками под Псковом, получит награду не ниже Ордена Мужества
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Командир экипажа аварийного рейса старший лейтенант Максим Кабаков.

Командир экипажа аварийного рейса старший лейтенант Максим Кабаков.

В четверг, 9 декабря, на аэродроме Кресты десантники 76-й дивизии отрабатывали плановые прыжки с парашютом.

Очередная команда (10 человек) должна была прыгать с борта давно знакомого легкого самолета. Командир экипажа - старший лейтенант Максим Кабаков, с ним штурман и борт-техник.

Когда машина поднялась на высоту немногим более 100 метров, - пропала тяга движка. Стала падать скорость, самолет повело к земле. Кабаков мгновенно доложил о ЧП руководителю полетов, а заодно сообщил: "Готовлюсь на планировании произвести вынужденную посадку вне аэродрома, ищу площадку". Добро было получено, - тому, кто сидел на месте командира экипажа было виднее, как действовать при нештатной ситуации.

Кабаков увидел на земле ровную площадку и посадил самолет, - "Никто из десантников даже царапины не получил, - сообщили мне в штабе дивизии, - самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания будет использоваться по назначению".

А из военного ведомства РФ пришла уже другая весть: за проявленные профессионализм и мужество старший лейтенант Максим Кабаков представлен Главкомом Воздушно-космических сил генералом армии Сергеем Суровикиным к высокой государственной награде. Представление уже направлено министру обороны Сергею Шойгу. "И какой будет награда?" - поинтересовался я. Ответ: "Не ниже Ордена Мужества".

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