"Никто даже царапины не получил": Как военный летчик спас самолет с 10 десантниками под Псковом

Командир экипажа аварийного рейса старший лейтенант Максим Кабаков.

В четверг, 9 декабря, на аэродроме Кресты десантники 76-й дивизии отрабатывали плановые прыжки с парашютом.

Очередная команда (10 человек) должна была прыгать с борта давно знакомого легкого самолета. Командир экипажа - старший лейтенант Максим Кабаков, с ним штурман и борт-техник.

Когда машина поднялась на высоту немногим более 100 метров, - пропала тяга движка. Стала падать скорость, самолет повело к земле. Кабаков мгновенно доложил о ЧП руководителю полетов, а заодно сообщил: "Готовлюсь на планировании произвести вынужденную посадку вне аэродрома, ищу площадку". Добро было получено, - тому, кто сидел на месте командира экипажа было виднее, как действовать при нештатной ситуации.

Кабаков увидел на земле ровную площадку и посадил самолет, - "Никто из десантников даже царапины не получил, - сообщили мне в штабе дивизии, - самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания будет использоваться по назначению".

А из военного ведомства РФ пришла уже другая весть: за проявленные профессионализм и мужество старший лейтенант Максим Кабаков представлен Главкомом Воздушно-космических сил генералом армии Сергеем Суровикиным к высокой государственной награде. Представление уже направлено министру обороны Сергею Шойгу. "И какой будет награда?" - поинтересовался я. Ответ: "Не ниже Ордена Мужества".