«Я заплатила налоги и сплю спокойно»: Анита Цой прокомментировала слухи о долгах

Певица Анита Цой. Фото: Личный архив

На сайте судебных приставов появилась информация, мол, Анита Цой не заплатила налоги за год. Цена вопроса - 80 тысяч рублей. Кроме того, Цой якобы не рассчиталась за землю (88 тысяч) и за жилье (35 тысяч).

Однако эти данные были взяты и опубликованы до момента обновления реестра налоговых задолженностей. Как стало известно kp.ru, все налоги Анита Цой заплатила 30 ноября 2021 года в соответствии со сроками, установленными законом, а именно до 1 декабря 2021 года. По обновленной информации - никаких долгов по налогам певица не имеет.

- Помните известный слоган:

«Заплати налоги и спи спокойно»?

Я всегда сплю замечательно, потому что налоги плачу вовремя, - заверила kp.ru Анита Цой. - Сегодня это делать очень просто в электронном виде. Да, признаюсь, что в этот раз немного затянула до последнего дня и оплатила все 30 ноября. Я человек публичный, понимаю, что за мной и коллегами СМИ следят пристально. И конечно на следующий день, когда данные реестра ещё не обновились, мы все оказались под громким заголовком «должники». Но моя совесть налогоплательщика чиста. Все необходимые документы подтверждающие отсутствие задолженности получены. В Новый год уверенно вступаю без долгов!-говорит артистка.