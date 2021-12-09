«Поубивает ради наследства»: Татьяна Васильева раскрыла истинную причину интереса Прохора Шаляпина к старушками

Второй женой Шаляпина стала бизнес-леди Лариса Копенкина: она была старше Прохора почти на 30 лет. Фото: Инстаграм.

Прохор Шаляпин неизменно привлекает внимание своими романами. Многие считают артиста альфонсом, ведь в спутницы жизни он обычно выбирает женщин постарше. Каждые новые отношения исполнителя бурно обсуждаются, при этом многие не верят в искренность его чувств. Народная артистка России Татьяна Васильева считает, что Прохор имеет право крутить романы, с кем хочет. 74-летняя актриса с пониманием относится к образу жизни певца и не считает его предосудительным.

В эфире YouTube-канала «Историс - Откройте, Давид!» Васильева ответила на вопрос ведущего шоу Давида Виннера: он спросил, села бы Татьяна Григорьевна теперь рядом с Прохором. Дело в том, что недавно Шаляпин позволил себе язвительный коммент в адрес Васильевой, когда она в эфире одного ток-шоу пожаловалась на долгую борьбу с насекомыми в своей квартире. В ответ актриса ответила утвердительно. И призналась, что прекрасно понимает природу его поведения. Все поступки Прохора направлены на то, чтобы привлекать к себе внимание и продвигаться в шоу-бизнесе.

- Он человек так-то приятный. Хотя был поникший после гибели жены. Это его способ работать, продвигаться. Сначала его все не принимали, мочили, что он такой альфонс, со старушками, поубивает их ради наследства. А почему нет, если старушки не против? Если он такой красивый, умный, талантливый. Как ему продвигаться, если его как певца никто не хочет знать? - заявила Васильева.

Татьяна Васильева с пониманием относится к образу жизни певца и не считает его предосудительным. Фото: кадр видео.

Татьяна Григорьевна отметила, что считает Прохора красивым и умным мужчиной с хорошими вокальными данными, не хуже, чем у Николая Баскова.

Напомним, со всеми подругами у 37-летнего музыканта была значительная разница в возрасте. Впервые он женился в 18 лет на женщине гораздо старше себя. Второй женой певца стала бизнес-леди Лариса Копенкина: она была старше Прохора почти на 30 лет. Супруги развелись в 2015 году. Затем Шаляпин встречался с вдовой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской – она была старше исполнителя на пять лет. Последней любовью Прохора стала канадская юристка Татьяна Дэвис. 47-летняя супруга артиста умерла от коронавируса в сентябре, всего через месяц после свадьбы.

Последней любовью Прохора стала 47-летняя канадская юристка Татьяна Дэвис. Фото: личный архив.

Сейчас Шаляпин в трауре, он продолжает скорбеть по умершей жене. Музыкант посвятил Татьяне песню и дает в память о ней концерты. Тем, не менее, он решил вернуться к активной гастрольной деятельности. Единственным минусом своей славы «любителя бабушек» Прохор называет то, что теперь на концертах ему оказывают знаки внимания исключительно женщины категории 70+. Впрочем, артист рад, что может дарить приятные эмоции дамам любого, в том числе и пожилого возраста.