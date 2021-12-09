Стала известна вся подноготная отношений Градского с молодой певицей из "Голоса"

Певица Александра Воробьева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настоящим громом среди ясного неба после смерти Александра Градского стало извести е том, что у композитора якобы была молодая любовница. Актриса фильмов "Афоня" и "Гараж" Людмила Цветкова сообщала, что речь идет о певице из шоу "Голос". Однако имени девушки не назвала. Однако ушлые светские хроникеры довольно быстро вычислили ту, о ком идет речь.

"Да, мне рассказывали, что новая девка из «Голоса» два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю", - огорошила на днях признанием известная актриса Людмила Цветкова.

Ее слова прозвучали аккурат на девятый день после смерти Александра Градского. За месяц до смерти стало известно, что композитор женился на четвертой избраннице Марине Коташенко. И почти одновременно с этим пошли слухи о том, что в последнее время отношения между супругами были далеки от идеальных. Даже ходили слухи о том, что Александр Борисович не жил с молодой женой.

Сплетники сообщали, что певец близко общался с Александрой Воробьевой. Девушка победила в третьем сезоне шоу "Голос" и потом продолжила работу в театре "Градский Холл". "Мы знакомы с Александром Борисовичем с «Голоса», и после проекта я стала работать в его театре. До последних дней мы регулярно общались, вместе с супругом ездили к нему в студию", - цитирует артистку Woman.ru.

Студию Градский организовал прямо в своей московской квартире. Там он проводил очень много времени. "Он мог что-то создать и позвонить в два часа ночи, сказать: «Саша, я придумал такой номер». Его беспокоила моя карьера и самореализация в данной сфере. Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец - дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами - полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный", - поделилась артистка.

По ее словам, Александр Борисович никогда ей не жаловался на свое плохое самочувствие. "Мы даже не знали о его состоянии. А потом все так быстро произошло, что не верится. Пожалуйста, не очерняйте его имя", - взмолилась певица.