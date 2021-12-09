На Украине будут штрафовать за здравый смысл

Во время торжеств по случаю 30-летия вооруженных сил независимой Украины, декабрь 2021 г. Фото: REUTERS

Правительство Украины нашло новый способ воздействовать на идеологически неправильных граждан и заткнуть им рот с пользой для государственной казны. С этой целью в четверг Кабинет Министров без обсуждения направил в Верховную раду законопроект, которым вводит поправки в Административный кодекс. Согласно постановлению правительства, идеологически неустойчивые персоны, которые будут публично отрицать "очевидные" для нынешнего Киева "вооруженную агрессию России против Украины", "временную оккупацию" и "аннексию части украинских территорий" поплатятся за свои неправильные высказывания, заплатив штрафы. В переводе на самую популярную на Украине валюту, размер штрафов составит от 625 до 1875 долларов США (по нынешнему обменному курсу).

Примечательно, что штрафы планируют взимать и с иностранных политиков.

- Все наши и иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, о неукраинском Крыме, должны нести за это ответственность. И это точно не про свободу слова, а о содействии агрессору. К сожалению, даже на восьмом году войны находятся политики, которые этого не понимают, - заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Интересно, как украинский суд оштрафует, например, Владимира Жириновского, Сергея Михеева, кандидатов в президенты Франции или Владимира Соловьева на пару с Артемом Шейниным? Наверное, это будет похоже на примерно аналогичные решения украинских судов по аресту самолетов российских авиакомпаний, которые совершают полеты в тот же Крым. Суды их все арестовывают и арестовывают, а самолеты летают и летают.

А вот украинцев такие карательные репрессии коснутся напрямую. Пусть только кто попробует в телеэфире или даже на рынке сказать, что "Путин не нападает", да еще не на мове, так замучается штрафы платить. За отрицание, за русский язык (в этом году, кстати, украинцев ожидает плановое ужесточение штрафов за нарушение "мовного закона", оно коснется уже и физических лиц) возьмут деньгами, а за "сепаратизм" и "измену державе" еще и посадят.

Можно сказать, комментируя решения правительства Украины, что сбылась мечта идиотов-националистов. Кстати, они только что не аплодисментами приветствовали законопроект.

- Очевидно, что такие законы должны быть в нашей стране. И должен напомнить, что в июне я подал в Раду законопроект, где предусматривается уголовная ответственность за оскорбление Украины, ВСУ и украинского народа! И эти законопроекты должны быть в одинаковом приоритете для парламента, - заявил ставший завидным "порохоботом" депутат Алексей Гончаренко и с пафосом заключил. - Боремся за оккупированные территории и отстаиваем честь ВСУ.

Оригинальная форма борьбы, если допустить даже все эти термины про "оккупантов", "бурятские дивизии" и прочую дребедень – сидеть в Киеве и вводить репрессии против своих сограждан, чтобы они не смели думать не так, как положено.

И ведь какое еще обширное поле для творчества в этом направлении впереди! Можно эту идею развить и дополнить или, как любил выражаться последний Генсек ЦК КПСС, "углУбить". Украинцев можно штрафовать за негативное мнение о неправильном пути, выбранном властями для развития страны, за осуждение маленьких пенсий, за использование название "Россия" без дополнения "страна-агрессор", в конце концов, за признание того, что Солнце над Украиной восходит со стороны России. Даже за признание факта, как тот же Алексей Гончаренко в Крыму получал смачные оплеухи по физиономии от местных жителей.

А можно еще было бы ввести штраф и за непризнание Голодомора геноцидом советского правительства в отношении украинского народа. Но тут, буквально в среду, опередил Львовский областной совет: обратился в парламент с инициативой о том, чтобы за непризнание голода 30-х Голодомором вводить не административную, а уголовную ответственность.

P.S. Примечательно, что даже приняв такое постановление правительства, войну "агрессору" Украина так и не объявила. Наверное, очень страшно.