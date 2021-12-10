Десять станций Большой кольцевой линии метро: Поехали!

На открытии нового участка БКЛ. Фото: «Мосинжпроект»

Москвичи и гости столицы уже осваивают новый участок из десяти станций на Большой кольцевой линии (БКЛ) – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Движение на маршруте длиной более 20 километров открыли 7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Старт поистине исторический, поскольку впервые за все время работы метрополитена в городе одновременно запустили такой протяжённый отрезок.

«В пиковый период на пусковом участке БКЛ было задействовано порядка 16 тысяч человек, - рассказывает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. - На момент сдачи в эксплуатацию, когда основные работы по возведению станций были завершены, суммарно на участке трудились около восьми тысяч метростроевцев. Принятые меры по оптимизации в совокупности позволили на 15-20% снизить численность персонала на десяти станциях БКЛ без ущерба выполнению плана. Сроки строительства были соблюдены, несмотря на то что пандемия ограничила возможности подрядчиков привлекать рабочих».

Пуск 10 станций БКЛ. Фото: stroi.mos.ru

СТРОЙКА В ТЕМПЕ

Будущее подземки создаёт крупнейший инжиниринговый холдинг столицы «Мосинжпроект» - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. За последнее десятилетие специалисты компании построили и ввели в эксплуатацию более сотни километров линий, 61 станцию и 11 депо.

Главным проектом холдинга стала уникальная для мирового метростроения Большая кольцевая линия метро. Напомним, ее длина - 70 километров. Благодаря этому БКЛ выйдет в лидеры среди метроколец, оставив на втором месте действующего рекордсмена – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, длина которой 57 километров. Сегодня пассажиров принимают уже 22 станции БКЛ. А всего их будет 31. Оставшиеся участки линии сегодня продолжают строиться ударными темпами.

«В настоящий момент близится к финишу тоннелепроходка на всем Большом кольце подземки, - сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. - Для своевременного ввода недавно открывшихся станций на ряде участков были заданы очень высокие темпы работ. К примеру, при возведении западного участка БКЛ экипажем 10-метрового ТПМК «Лилия», соединившего двухпутным тоннелем «Мнёвники» с «Терехово» и «Кунцевской» был поставлен рекорд в 500 погонных метров в месяц». По его словам, проходка на этом отрезке БКЛ была осложнена непростой гидрогеологией и условиями работы в плотной городской застройке и под акваторией Москвы-реки. Специалисты круглосуточно контролируют параметры ведения работ тоннелепроходческими щитами по системе центра управления проходкой.

«Благодаря слаженной совместной работе АО «Мосинжпроект» с подрядными организациями удалось достичь рекордных темпов проходки и обеспечить своевременный ввод участков Большого кольца», - подчеркнул Юрий Кравцов, отметив, в частности, успешное сотрудничество дочерней компании холдинга - ООО «МИП-Строй №1» с отделом по механизированной проходке и специальным видам работ АО «Мосинжпроект».

Станция «Аминьевская». Фото: «Мосинжпроект»

«Это самый масштабный пуск по объемам работ за всю современную историю московского метростроения, - говорит Валерий Кивлюк, исполнительный директор - руководитель дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект». - Для этого участка было пройдено более 23 километров новых тоннелей. Часть тоннелей - 10-метровые, для того, чтобы движение было двухпутное – в одном тоннеле 2 поезда. Часть тоннелей построено однопутных – это наши классические тоннели 6-метровые и станции с островной платформой. Особенность еще в том, что проходка велась под тремя действующими станциями метрополитена – «Кунцевская», «Проспект Вернадского» и «Калужская» Калужско-Рижской линии. Это была непростая задача, но мы с ней успешно справились».

УДОБНЫХ ПЕРЕСАДОК СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

На новом участке БКЛ можно будет сделать пересадки на семь радиальных линий метро и две станции МЦД. При этом шесть переходов уже действуют, а седьмой – со станции Большого кольца «Новаторская» на одноименную станцию возводимой Троицкой линии – пока строится. Здесь активно ведется сооружение основных монолитных конструкций.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев, станции БКЛ «Кунцевская» вместе с одноименными станциями Арбатско-Покровской и Филевской линий метро, платформой первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и остановками наземного общественного транспорта объединена в крупный транспортно-пересадочный узел. Это стало возможным благодаря удачному расположению нового станционного комплекса вдоль Рублёвского шоссе между станциями синей и голубой веток метро с одной стороны и платформы МЦД -1 – с другой.

Помимо этого, дополнительная пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии скоро появится на реконструированной станции «Каховская», также открывшейся в составе БКЛ. Со станции «Аминьевская» открылся переход на одноименную новую железнодорожную платформу будущего МЦД-4. С «Мичуринского проспекта» БКЛ пассажиры могут пересесть на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии. На станции «Воронцовская» БКЛ работает переход на станцию «Калужская» оранжевой ветки.

Кстати, пересадка связывает станцию «Проспект Вернадского» Большой кольцевой с одноименной станцией старейшей линии московского метро – Сокольнической. Причем в проекте последней изначально еще в 60-е годы прошлого века была заложена возможность создания пересадки. «Метростроители предусмотрели специальную камеру для интеграции перспективных линий метрополитена, – отметил Юрий Кравцов. - Именно в этой камере была построена пересадка. Пассажиры станции «Проспект Вернадского» БКЛ могут пройти к ней по специально созданным на платформенном участке балконам. Мы, образно говоря, протянули руку метростроителям прошлых лет, которые планировали будущее подземного транспорта Москвы и работали на перспективу. При этом в облике нового «Проспекта Вернадского» отражаются современные архитектурные тенденции».

Дизайн станции «Проспекта Вернадского» БКЛ выполнен в стиле хай-тек. Установленные на платформе черные гранитные колонны и светло-серый потолок сочетаются с яркими цветами путевых стен.

«В целом проект БКЛ интересен прежде всего тем, что обеспечивает пересадку пассажиров не только на радиальные линии метрополитена, но также на другие виды транспорта, в том числе на Московский центральный диаметр, Московское центральное кольцо, - говорит Максим Шмаль, заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Мосинжпроект». - Например, на станции «Аминьевская» с транспортно-пересадочным узлом с железнодорожным транспортом построен длинный пешеходный тоннель более 50 метров. На «Мичуринском проспекте» было принято другое решение, построен надземный переход в виде галереи над Мичуринским проспектом, он красочно и ярко оформлен. Пересадка – это отдельное и сложное инженерное сооружение, потому что разные линии метро проходят на различных уровнях, поэтому в каждом случае для создания пересадок разрабатывается уникальное техническое решение. Основная задача Большой кольцевой линии – разгрузить пересадочные станции, которые находятся в центре столицы. БКЛ позволяет совершать пересадки на радиальные линии не проезжая в центр».

Станция «Воронцовская». Фото: «Мосинжпроект»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ

На новых станциях Большого кольца метро смонтировано свыше 500 инженерных систем. «На каждой станции - около 55 инженерных систем, обеспечивающих надлежащую работу станционных комплексов и их должную интеграцию в систему действующего метрополитена, а также надлежащий уровень транспортной безопасности», — рассказывает главный инженер Дивизиона по строительству объектов метро АО «Мосинжпроект» Александр Мягков.

По его словам, всего на введенном участке установлено порядка 250 тысяч единиц оборудования, проложено более 6,5 тысяч километров кабеля, 65 тысяч метров воздуховодов и свыше 230 тысяч метров трубопровода.

«На каждой из новых станций уложено до 600 километров кабеля, при этом пятая часть данного объема обеспечивает интеграцию с объектами действующего метрополитена, если станция пересадочная», — уточнил главный инженер.

Такие работы зачастую осложнены необходимостью «связки» аналогичных систем старого и нового образца. Теперь обеспечена полная интеграция систем связи – автоматического движения поездов, управления эскалаторами и энергохозяйством, а также автоматизированной диспетчерской.

Запуск нового участка БКЛ помогла ускорить координация строительства с помощью цифровых моделей объектов.

«Работа над Большой кольцевой линией привнесла много нового в процесс цифровизации подземного строительства, в том числе в процесс коммуникаций между всеми участниками в ходе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию метрокольца, - отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. - Наша компания разработала специальную систему для эффективного взаимодействия подразделений холдинга и управления субподрядчиками с использованием цифровых моделей. В том числе благодаря ей новый участок из десяти станций был запущен в срок».

По его словам, эта разработка дает возможность специалистам из разных подразделений работать фактически в одном файле. Они имеют доступ ко всей документации и могут планировать, например, установку инженерных систем с учетом особенностей объекта.

«Координация работ на основе цифровых моделей помогает выявлять возможные проблемы и своевременно вносить корректировки, - отметил глава холдинга. - К примеру, за счет «цифры» на станциях «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» были просчитаны все трассировки инженерных коммуникаций и кабельных линий. В будущем отработанные Дивизионом метро технологии мы будем использовать на всех фазах создания перспективных участков и линий метрополитена».

«При проектировании и строительстве Большой кольцевой линии мы применяем современные технологии проектирования, строительства и управления проектами, такие, например, как календарно-сетевое планирование, - рассказал Валерий Вязовой, директор программы проектов Дивизиона по строительству объектов метро АО «Мосинжпроект». - Чтобы организовывать такие сложные проекты, мы создаем 3D-модели объектов, в которых увязываем конструкции станций, инженерные системы и так далее. Использование технологии информационного моделирования значительно экономит время на увязку различных инженерных систем. Это позволяет уменьшить издержки при строительстве, уменьшает ошибки проектирования и строительства. Кроме этого, мы совмещаем 3D-модель и сетевой график, и при реализации проекта отслеживаем в онлайн-режиме, что мы построили, как это сделано и связано. То есть все строители, подрядчики по инженерным системам находятся в одном информационном пространстве».

Станция «Давыдково». Фото: «Мосинжпроект»

«ДАВЫДКОВО» - В ЧЕСТЬ СПАСАТЕЛЕЙ, «ВОРОНЦОВСКАЯ» - С МЕЧТОЙ О КОСМОСЕ

Каждая станция Большого кольца интересна своим дизайном, строительными технологиями или материалами. К примеру, станцию «Давыдково» и пространство около нее посвятили российским спасателям. Внутри все украшено в цветах МЧС — сочетание белого, оранжевого, серого и синего оттенков. На наземном павильоне установлен витраж «Герои всегда рядом». На нем изображены пожарные, саперы, водолазы, медики и другие сотрудники спасательных служб. А на путевых стенах станции - скульптурный барельеф с девизом ведомства «Предотвращение. Спасение. Помощь». В кассовом зале на панно «Звезда спасения» изображена икона Божией Матери «Неопалимая Купина», которая покровительствует спасателям.

На другой станции БКЛ - «Воронцовская» - строители применили новые износостойкие материалы. Впервые в истории московского метро при отделке станции «Воронцовская» был использован искусственный камень – кварцевый агломерат. Он обладает хорошей износостойкостью и не образует трещин от ударов. При облицовке вестибюля и наклонного хода эскалаторов был применен белый Полоцкий мрамор. Кроме стен из необычного материала, «Воронцовская» удивляет подвесным трехмерным потолком на платформе. Его собрали из 11,6 тысячи алюминиевых «тарелок», которые вместе со встроенными точечными светильниками создают образ Млечного пути.

КСТАТИ

Рядом с новыми станциями БКЛ высадили более трёх тысяч деревьев

Во время благоустройства территорий вокруг десяти открытых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро высажено более трёх тысяч деревьев и порядка 18 тысяч кустарников.

«Благоустройство – обязательный этап работ при запуске новых станций метро, - отметил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Возле десяти введенных станций Большого кольца благоустроено более 44 гектаров прилегающих территорий».

По его словам, москвичи получили несколько новых общественных пространств недалеко от дома, оборудованных велопарковками, остановками общественного транспорта, скамейками, урнами, фонарями.

Как уточнил генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов, благоустройство около станций метро позволяет создавать удобную среду для всех жителей, рассчитанную на разные задачи в зависимости от функций окружающей застройки. «Показательным примером проведенного благоустройства может стать территория у станции «Кунцевской», имеющая сложный рельеф, - сказал Кравцов. - Здесь применили прием геопластики, давший возможность создать искусственные холмы, органично вписав технические сооружения метрополитена и организовать общественное пространство для кратковременного отдыха».

В этом месте также появятся амфитеатр, поворотные парковые кресла и качели.

Кстати, при благоустройстве 10 станций БКЛ уложено свыше 13 гектаров гранитного мощения и более 14 гектаров асфальтобетонного покрытия.

«Каховская» стала десятой станцией пускового участка Большой кольцевой линии. Фото: "Мосинжпроект"

А В ЭТО ВРЕМЯ

После реконструкции в составе БКЛ открылась и «Каховская» – она стала десятой станцией пускового участка.

«На станции «Каховская», теперь это уже станция Большой кольцевой линии, особенностью строительства и проектирования стала необходимость интеграции существующей Каховской линии в новую Большую кольцевую. Для этого была произведена масштабная реконструкция с целью адаптации данной станции к современным нормам и требованиям проектирования. Также изюминкой проектирования данной станции является то, что в сохранившиеся исторические колонны мы разместили системы дымоудаления и вентиляции, что позволило обеспечить пожарную безопасность станции в соответствии с современными нормами», - рассказал Рустам Черкесов, генеральный директор проектного Института «Мосинжпроект», дочерней компании холдинга.

А в это время работы по интеграции в состав Большого кольца продолжаются на двух других станциях бывшей Каховской линии – «Варшавской» и «Каширской».

- В западном вестибюле станции «Варшавская» БКЛ поставят лифт для инвалидов, пожилых людей и мам с колясками. Сейчас на станции продолжаются облицовочные работы и дальнейшая интеграция ее в состав Большого кольца.

- Станция «Каширская» во время реконструкции продолжает работать в составе Замоскворецкой линии. Поэтому часть работ по ее включению в состав Большой кольцевой линии метро проводится по ночам. Это кросс-платформенная станция – после открытия она будет принимать пассажиров в составе как БКЛ, так и Замоскворецкой линии. Сейчас ведется облицовка путевых стен панелями из белого мрамора.

- Около уже действующей станции БКЛ «Мнёвники» на завершающем этапе строительства находится многофункциональный комплекс (МФК). Напомним, инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» выступает оператором развития территории ряда крупных градостроительных проектов, включая Мнёвниковскую пойму, и управляющей компанией по строительству объекта.

«Возведение МФК «Мнёвники» возле открывшейся в начале года одноименной станции Большого кольца метро уже на заключительной стадии – полностью выполнены монолитные работы и завершается остекление фасада, его готовность оценивается на 85%», - отметил Юрий Кравцов.

По его словам, это будет оснащенное по последнему слову техники офисное здание, которое станет первой точкой притяжения на новой территории развития Москвы.