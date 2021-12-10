Верка Сердючка с шиком возвращается на сцену: «Пара миллионов, бутылка Дом Периньон и чёрная икра!»

Фото: личный архив Игоря Сергеева

В 2018 году Андрей Данилко заявил, что его Верка Сердючка уходит со сцены.

- Мне уже тяжело находиться в образе Сердючки. Я устал. Буду заниматься какими-то другими проектами, - делился с kp.ru Андрей Данилко. - Другие образы я пробовать не буду. Успех Сердючки -э то разовая случайность, которая бывает раз в жизни. Сейчас время другое.

После этого заявления артист и правда ушёл в тень. Да, периодически появлялся в жюри телепроектов, да, продюсировал молодых исполнителей, но Верка Сердючка в его исполнении блистала все реже и реже.

Недавно даже появились слухи о болезни артиста, которые, впрочем, его команда опровергла. И вот, Сердючка решилась после долгого перерыва осуществить громкий камбэк. Да не где-нибудь, а в Дубае.

Фото: СОЦСЕТИ

Инфлюенсер, главный редактор Dubai People Игорь Сергеев поделился подробностями выступление звезды в новогоднюю ночь на «BIG ART FESTIVAL» в отеле «Raffles the Palm»

- Приглашение Верки это персональная победа организаторов концерта. В первую очередь Максима Берина (продюсер -Ред.). Так как уговаривали ее вернуться очень давно и долго. Максим делал бронь на это выступление аж за 1,5 года. При этом было сделано все, чтобы Сердючка вернулась самым достойным образом. Передвигаться по городу легендарная проводница будет только на авто представительского класса, для нее и ее команды забронировано несколько номеров роскошного отеля. А личные апартаменты и гримерку звезды украсят с особенным шиком, - рассказал kp.ru Сергеев.

На сцене, помимо Сердючки, в эту ночь будут выступать Иванушки International.

А вести шоу будет «рыжий из Иванушек» - Андрей Григорьев-Аполлонов.

Стоит правда отметить, что цены за выступление легенд в Дубае внушительные.

Билеты (место за столиком с едой и напитками) обойдутся поклонникам Верки в диапазоне от 170 до 250 тысяч рублей. Ну, а столик целиком будет стоить почти 2 миллиона рублей.

Так же стали известны и подробности райдера Сердючки.

В гримерной комнате должно быть 299 белых роз. Видимо, в любви к белым цветам Данилко может посоперничать разве что с балериной Анастасией Волочковой. В Дубай артист прилетит первым классом и будет жить в 5-звездочном люксе.

Ну и запросы на аперитив у Данилко немалые: шампанское Кристалл и Дом Периньон. И на закуску - чёрная икра.