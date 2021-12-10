Собрали последние новости и статистику по коронавирусу в мире на сегодня, 10 декабря 2021 года Фото: REUTERS

В своем еженедельном бюллетене об эпидемиологической ситуации в мире Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) представила соображения профильных экспертов, которые считают, что новый, «омикрон»-вариант COVID-19 быстро распространяется среди людей с высоким иммунитетом из-за своей способности отрицательно влиять на активность антител. Это, в свою очередь, и ускоряет как процесс заражения отдельного человека, так и распространение «омикрона» среди людей.

Евросоюз

Страны-члены ЕС начали переговоры об унификации сроков действия сертификатов о вакцинации. Предлагается установить единый срок – 9 месяцев с даты последней прививки. Пока что каждое государство Союза самостоятельно устанавливает такие сроки: у французов он составляет 7 месяцев, у греков – шесть и т.д.

Австрия

Правительство представило законопроект об обязательной вакцинации. Если он будет утвержден парламентом страны, то жителей Австрии обяжут вакцинироваться от коронавируса начиная с 1 февраля 2022 года. Тем, кто будет игнорировать закон (за исключением имеющих медотвод), грозит штраф до 600 евро. При неуплате первого штрафа в установленные сроки будет выписан повторный, но уже в размере 3600 евро.

Из-за продолжающейся пандемии решено отменить проведение знаменитого Венского бала. В прошлом году мероприятие также не состоялось. «Мы сделали все возможное, чтобы бал в Венской опере в этот раз не был отменен. Но условия неблагоприятные», - заявил директор Венской государственной оперы Богдан Рошич.

Израиль

Премьер-министр Нафтали Беннет поручил профильным специалистам изучить варианты введения ограничений для непривитых. К работе привлечены также сотрудники прокуратуры, которые оценят возможность введения карантина для невакцинированных. Еще одна предложенная Беннетом мера – запрет непривитым покидать Израиль – была сразу же отклонена, как не имеющая законных оснований для ее введения.

В израильских больницах сейчас проходят лечение менее 100 тяжелобольных COVID-19. Это самый низкий показатель за последние 5 месяцев. Последний раз такие цифры Минздрав страны фиксировал в конце июля.

Пакистан

В стране выявлен первый случай заражения человека «омикрон»-штаммом коронавируса. В Минздраве сообщили, что заболевший не был привит, а незадолго до госпитализации побывал за границей.

США и Великобритания

Британские и американские филологи спорят о правильности произношения слова «омикрон» - названия одной из букв греческого алфавита, присвоенной новому штамму COVID-19. В Англии предпочитают произносить это слово как AH-muh-kraan (амюкраан), в Америке – OH-mee-kraan (омикраан). В любом случае, международный центр изучения иностранных языков Babbel включил «омикрон» в список самых сложных и труднопроизносимых слов 2021 года.

Статистика по коронавирусу в мире

Данные на 10 декабря 2021 года:

Всего заболевших 268 464 017

Всего умерших 5 286 504

США

За последние 28 дней: Заболевших: 2 730 808 Умерших: 33 150

Всего: Заболевших: 49 654 466 Умерших: 794 498

Германия

За последние 28 дней: Заболевших: 1 431 288 Умерших: 6 998

Всего: Заболевших: 6 404 622 Умерших: 104 679

Великобритания

За последние 28 дней: Заболевших: 1 219 654 Умерших: 3 672

Всего: Заболевших: 10 721 774 Умерших: 146 592

Россия

За последние 28 дней: Заболевших: 957 926 Умерших: 33 486

Всего: Заболевших: 9 752 340 Умерших: 280 427

Франция

За последние 28 дней: Заболевших: 806 748 Умерших: 2 014

Всего: Заболевших: 8 209 911 Умерших 121 153

По данным Университета Джона Хопкинса.