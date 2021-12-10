«Один еще любит, а второй уже нет»: Анна Седокова страдает из-за ухода мужа

Анна Седокова публикует в Инстаграме селфи в слезах и говорит о расставании. Фото: Инстаграм.

В семье Анны Седоковой, похоже, не все гладко: певица уже несколько дней публикует в Инстаграме грустные посты и свои фотографии в слезах. Поклонники уверены, что 38-летняя артистка рассталась с 29-летним мужем Янисом Тиммой. По крайней мере, все указывает на то, что между парой произошел серьезный разлад.

День назад Анна опубликовала в сторис свою фотографию с заплаканным лицом: глаза опухли и покраснели, на ресницах и щеках следы слез.

- Как-то так было сегодня. И вчера. Но нужно взять себя в руки, надеть леопардовое платье с декольте и идти петь (новогоднем концерте «МУЗ-ТВ» - Ред.)», - рассказала Анна.

А сегодня певица разместила в Инстаграме новый пост, начав его со слов «Прости и прощай».

- Если люди расстаются - это не означает, что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять. И, когда сойдутся, очень важно открыто смотреть в глаза человеку. Ненависти избежать невозможно. Особенно, если один еще любит, а второй уже нет. Но расставаться нужно уметь красиво, - написала певица.

Ничего более конкретного Седокова не написала, но поклонники уверены, что певица страдает из-за мужа. Некоторые связали слезы Анны с уходом Яниса Тиммы из баскетбольного клуба УНИКС. Спортсмен лишился контракта, и каких-либо перспектив на новую высокооплачиваемую работу у него пока нет.

Еще недавно у Яниса и Анны было все хорошо. Фото: Инстаграм.

В ноябре Тимма подписал с командой УНИКС из Казани контракт сроком на один месяц с возможностью продления соглашения до конца текущего сезона. Однако теперь стало известно, что контракт не будет продлен.

- Я принял решение не оставаться в УНИКСе. Иногда ты точно знаешь это не твое . Замечательное , хорошее , но не твое. Иногда нужно уметь уходить. Этот год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позднее, - написал Янис на своей странице в Инстаграме.

Спортивные критики считают перспективы Яниса не такими уж радужными. Тимма потерял последний шанс вернуться в Евролигу, куда он так стремился.

- Игрок и его агент сделали попытку вернуться в баскетбол на высоком уровне. УНИКС поэкспериментировал. Но к концу месяца понял бесперспективность Тиммы в составе команды. Тимма явно был не в лучшей форме, - написал на своем сайте баскетбольный эксперт Владимир Гомельский.

Теперь Янисом едва ли заинтересуются топовые баскетбольные клубы. А команды рангом пониже вряд ли устроят самого Тимму и его зарплатные амбиции. Возможно, неудача в карьере вызвала напряжение в личной жизни, и между супругами возникли трения.

Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму год назад. По словам певицы, только с Янисом она, наконец, нашла настоящее счастье. А ведь за плечами у нее – длинный шлейф несчастливых браков и неудачных романов. Сейчас артистка уверена, что она никогда не любила по-настоящему, и только Тимма сумел растопить ее сердце.