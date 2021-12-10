«Спелая вишенка»: Ирина Пегова похвасталась сочными формами в бикини

Ирина Пегова. Фото: Инстаграм.

Ирина Пегова решила отправиться из московской зимы в африканское лето: актриса улетела в Египет. Отпуск 43-летняя звезда экрана проводит вместе с дочкой. Видимо, именно 15-летняя Татьяна является автором эффектных кадров, которые ее мама публикует в Инстаграме. На своей странице Пегова делится яркими солнечными снимками. Конечно, не обошлось без пляжных фото в бикини.

На своей странице Пегова делится яркими солнечными снимками. Фото: Инстаграм.

Ирина сфотографировалась на берегу моря в ярком купальнике. Обладательница аппетитных форм продемонстрировала тонкую талию, сочную грудь и округлые бедра. На снимке Ирина тянет руки к небу – оказалось, что таком образом она попрощалась со своим коротким отпуском.

- Неужели мои маленькие каникулы подошли к концу! 5 дней - это идеальный вариант для перезагрузки и переключения каналов, - написала артистка.

Ирина сфотографировалась на берегу моря в ярком купальнике. Фото: Инстаграм.

На другом снимке Ирина в сарафане с цветочным принтом загорает, подставив под лучи солнца лицо и пышный бюст. Поклонники в комментариях не удержались от комплиментов: ««Как она круто постройнела… Стала еще краше», «Умничка!! Завидуем вашему отдыху на морях», «Ну спелая вишенка! Красотка», - пишут фолловеры.

Ирина за последнее время очень постройнела и теперь может позволить себе любые наряды. В Инстаграме актриса как-то поделилась с поклонниками секретом своего рациона. Она — сторонница известной диеты «Один день - один продукт».

- Вот моя (не люблю это слово) диета! – рассказала артистка в соцсети. - Итак! 1-й день: 5 варёных или печёных клубней картофеля + кефир. 2-й день: 100 г варёной куриной грудки, которую можно заменить индейкой. Бульон не употреблять. 3-й день: 100 г постного отварного мяса, не употребляя бульон. 4-й день: 100 г отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги. 5-й день: 1 кг фруктов и овощей, разделённых на целый день. Это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свёкла, а вот бананы и виноград следует полностью исключить из рациона. 6-й день: только кефир, причём объём можно увеличить до 2-х литров. 7-й день: не менее 1,5-2 л минеральной воды без газа в течение всего дня. На 8-й день можно вернуться к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. «Сидеть» на такой диете можно не чаще 1 раза в 2 месяца!

На другом снимке Ирина в сарафане с цветочным принтом загорает, подставив под лучи солнца лицо и пышный бюст. Фото: Инстаграм.

Актриса предупреждает, что эта диета, возможно, подойдет не всем. И в любом случае нужно прислушиваться к своему организму, а еще лучше - посоветоваться с врачами.

Напомним, дочь Татьяну Ирина родила в браке с актером Дмитрием Орловым. Супруги развелись в 2011 году.