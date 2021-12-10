В Новой Зеландии будет введен полный запрет на продажу сигарет

Курение по-прежнему является основной причиной предотвратимой смерти в Новой Зеландии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая Зеландия стала первой страной в мире, объявившей о конкретных планах по тотальному искоренению курения: на территории государства планируется поэтапно ввести полный запрет на продажу табачной продукции.

На сегодняшний день продажа сигарет и табака в Новой Зеландии официально разрешена для лиц старше 18 лет. Начиная с 2027 года там планируют ежегодно поднимать возрастной ценз на продажу табачных изделий.

Таким образом, подростки, которым на сегодняшний день исполнилось 12 лет, никогда не дорастут до того возраста, когда они смогут легально покупать сигареты.

– Курение по-прежнему является основной причиной предотвратимой смерти в Новой Зеландии и вызывает каждый четвертый случай рака. Вред, связанный с курением, особенно распространен среди маори, жителей тихоокеанских островов и сообществ с низкими доходами, – заявила заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айеша Верралл, представившая в парламенте план по полному запрету курения в стране.

Чиновница также сообщила, что власти Новой Зеландии планируют потратить серьезные средства на поддержку людей, бросивших курить, а также социальные и информационные мероприятия, направленные на борьбу с курением. Ближайшим планом правительства страны является снижение количества курильщиков до 5% от нынешнего к 2025 году.