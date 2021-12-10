«По винным местам»: Как сельские территории выиграют от энотуризма

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Нет, это не тур в отель, работающий по системе «все включено». Речь о совершенно ином виде туризма — по местам виноделия. Гурманов этого изысканного алкогольного напитка в России становится все больше. А разнообразие вин такое, что путешествовать по терруарам (уникальным местам выращивания винограда) можно почти бесконечно.

БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ

Эногастрономический или винный туризм. Это направление в России только зарождается. Но у него уже появилось множество поклонников. За этим красивым, но пока еще не очень известным словом стоит не только новая философия путешествий, но и реальная возможность для развития внутреннего туризма.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Традиционно самыми крупными винодельческими регионами России являются Краснодарский край и Крым. Они же и самые туристические. Ежегодно их посещают до 25 млн человек, а значит, потенциал для развития прикладных направлений туризма в этих регионах огромен.

- Для успешного развития винодельческой отрасли нужные ресурсы у России есть: терруар, технологии и традиции виноделия. В главных производящих регионах продолжается освоение участков для производства высококачественных вин. Так, за последние 5 лет в России заложено более 25 тысяч гектаров новых виноградников. Винодельни активно внедряют современные технологии. В то же время Россия обладает богатыми традициями производства вина со времен античности, на базе которых можно строить стратегию, нацеленную на внутреннюю и внешнюю аудиторию, - считает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По подсчетам экспертов Центра отраслевой экспертизы РСХБ, винный туризм на специализированные производства и фермерские хозяйства может в перспективе дополнительно увеличить оборот туристической отрасли страны примерно на 3,4 млрд рублей в год.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

ДЕГУСТАЦИЯ И НЕ ТОЛЬКО

Если речь идет именно об энотуризме, а не о продаже вина, то для этого направления подойдет сервис экосистемы Россельхозбанка - «Свое за городом». Проект «Винные дороги», который разрабатывается в сотрудничестве с комиссией Российского союза туриндустрии, подразумевает регистрацию винодельческих хозяйств на этой платформе.

- Винодельни сами по себе - готовые туристические объекты. А вклад фермеров в развитие отрасли растет. За последние 10 лет в 2 раза - до 5% в валовых сборах винограда и 7% в площадях насаждений, - дополняет Андрей Дальнов. - С помощью платформы любой житель страны сможет выбрать один из готовых вариантов или создать собственный маршрут по фермерским хозяйствам и лично оценить качество и многообразие отечественных вин.

Винный туризм дает клиентам возможность своими глазами увидеть процесс производства вина, поучаствовать в нем, узнать специфические особенности местности, сорта используемого винограда и производимого вина, расширить свои знания о виноделии и, естественно, продегустировать местную продукцию.

СПРАВКА «КП»

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (РСХБ) - один из крупнейших российских банков и лидер в финансировании агропромышленного комплекса страны. Кредитный портфель банка превышает 3 трлн рублей. Клиентами банка являются более 7 млн физических и юридических лиц. Во всех регионах страны работают свыше 1300 отделений. Россельхозбанк на 100% принадлежит государству. Играет ключевую роль в решении экологических задач. Является генеральным спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух - 2021».