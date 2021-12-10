После войны больше рождается мальчиков, а после теракта - девочек

Времена года и климат не влияют на пол ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мальчиков всегда рождается немного больше, чем девочек - примерно 105 маленьких богатырей на 100 писаных красавиц (когда дети вступают во взрослую жизнь соотношение будет уже 100 на 100 потому что уровень детской смертности у мальчиков выше). Но это соотношение может меняться в силу разных, до сих пор не до конца понятных, причин. Например, известен так называемый “феномен вернувшегося солдата”, когда после крупных военных конфликтов мальчиков рождается заметно больше и баланс полов чудесным образом восстанавливается. Чтобы разобраться, как работает механизм регулирующий соотношения полов при рождении, группа ученых из Университета Чикаго под руководством генетика Андрея Ржецкого изучила влияние около 100 различных факторов. В этот список вошли всякого рода загрязнения природы химическими элементами и некоторые социальные и физические явления: преступность, безработица, изменения климата, ураган Катрина и даже теракт.

В распоряжении ученых оказалось две крупные выборки: это данные страховых медицинских компаний США о здоровье 150 миллионов американцев за период 2003-2011 годов, в течении которых на свет появилось 3 134 062 младенца. И сведения Шведского национального регистра пациентов, в нем собрали статистику по здоровью 10 миллионов скандинавов и данные о 3 260 304 новорожденных за последние 30 лет.

- У нас под подозрением находилось немало причин, - объяснял Андрей Ржецкий в интервью The Guardian. - В том числе уровень стресса и воздействие окружающей среды. В этих гипотезах есть резон, потому что физиология развития мужских и женских эмбрионов в организме матери не идентична. У них разный гормональный фон. И он может меняться в зависимости от внешних воздействий.

Ученые выяснили, как влияют те или иные факторы на соотношение полов при рождении детей Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Проверка самых популярных теорий принесла неожиданные результаты. Вот главные из них:

1. Времена года и климат не влияют на пол ребенка

Гипотеза: на соотношение полов якобы влияет время года: если зачатие происходит осенью, то больше шансов, что родится мальчик. И наоборот, период с марта по май, это благоприятное время, чтобы “делать” девочек. Другая теория гласила, что на пол ребенка может влиять температура во время зачатия. По аналогии с морскими черепахами, у которых при низкой температуре из яиц вылупляются самцы, а в жару - самки.

Как на самом деле: Ни американский, ни шведский набор данных не показал никакой связи между временами года и полом новорожденного. Температура окружающей среды тоже ни на что не влияет. Так что можете не подгадывать сроки медового месяца, если очень хочется именно мальчика или именно девочку.

2. Поселились рядом с рестораном фаст-фуда - ждите девочку

Гипотеза: На развитие мужских и женских эмбрионов может повлиять проживание мамы вблизи промышленных предприятий.

Как на самом деле: этот фактор действительно оказывает заметное влияние, он может изменить соотношение мальчиков или девочек на 3%. На самом деле это очень много, если мы возьмем 1 миллион рождений, это значит, что детей какого-то определенного пола родится на 60 тысяч больше. В чью пользу качнется чаша весов зависит от разных факторов. Загрязнения окружающей среды алюминием, нитратами и ртутью увеличивает вероятность рождения мальчика (см таблицу). Если семья будущего ребенка живет рядом с промышленным предприятием, рестораном быстрого питания или супермаркетом это меняет соотношение в пользу девочек. Как именно это работает еще непонятно, но скорее всего, деятельность тех или иных предприятий каким-то особым образом воздействует на окружающую среду.

3. Стресс-фактор играет на руку прекрасному полу

Гипотеза: гормоны, которые вырабатываются во время стресса, могут оказывать сильное влияние на развитие эмбриона. Для представителей одного пола это влияние будет благоприятным, а для других может сыграть роковую роль и мама не сможет выносить малыша. Соответственно баланс полов изменится. Чтобы проверить эту гипотезу ученые считали сколько карапузов того или иного пола появилось на свет после урагана Катрина (2005 год) и массовый расстрел студентов случившийся в Политехническом институте Вирджинии (2007 год)

Как на самом деле: Самый разрушительный ураган в истории США не произвел на малюток никакого впечатления. Зато через 34 недели после бойни в Вирджинии американские мамочки собрали богатый урожай девочек. Это наблюдение совпадает с данными Берлинского Института народонаселения и развития, который изучал как повлияло на немцев такое эпохальное событие, как падение Берлинской стены. Там подсчитали, что в 1991 году на свет появилось на несколько сот мальчиков меньше, чем ожидалось. Это тоже связали с влиянием стресса, вызванного судьбоносным политическим событием.