Владимир Джанибеков: Отец не давал Горбачеву строить на Кавказе с нарушениями

Владимир Джанибеков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После того, как ВЦИОМ опубликовал итоги опроса россиян, кто для них главные герои, а кто антигерои советской эпохи, приуроченный к 30-летию распада СССР, поднялась волна комментариев и по поводу персоналий (герой №1 - Гагарин, антигерой №1 - Горбачев), оказавшихся в двух «списках», и относительно того, что несколько крупных фигур ХХ века, вроде Ленина и Сталина, фигурировали и в положительной, и в отрицательной таблицах.

Kp.ru попросил дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, бывшего командиром пяти(!) экипажей на орбите Владимира Джанибекова представить свой мини-рейтинг. И неожиданно услышали от Владимира Александровича целую историю, связанную с главным для него анти-героем.

- Так кто для вас главные героические фигуры советской эпохи?

- Эпохальное событие для всей цивилизации — это полет Юрия Алексеевича Гагарина. Это однозначно. Рядом я ставлю президента Путина. Главный герой лично для меня — наш офицер-воспитатель в Ташкентском суворовском училище Яков Глушко. Отец для меня был примером, а Глушко ковал из нас приличных людей.

- А антигерой ?

- Михаил Горбачев! Я его знаю лично. И отец мой его знал хорошо.

- Горбачева?!

- Да. Когда его избрали генеральным секретарем, отец сказал: «Ну все, государству нашему вскоре придет полный п…. - есть такой северный зверек.

- Где ваш отец пересекался с первым лицом СССР?

- До того, как он стал первым лицом. Был знаком с ним по работе в Ставрополье и на Северном Кавказе. Отец был начальником пожарной инспекции Карачаево-Черкессии. Горбачев там затевал разные стройки. А отец категорически возражал — они с точки зрения пожарной безопасности никакой критики не выдерживали. После чего Горбачев, не имея на то прав, действия государственного служащего разбирал по партийной линии.

- Чем их противостояние закончилось?

- В Черкесске построили завод резино-технических изделий с нарушениями. Отец требовал соблюдения пожарных норм, на проекте все почеркал красным карандашом. Замечания не приняли. И отец закрыл это предприятие, вырубив там питание. Горбачев ему вызвал и объявил строгий выговор с занесением. А завод сгорел через месяц.

- Это был не единственный пример?

- Горбачев решил построить уютный домик в горах недалеко от Домбая. В красивом таком месте. Но у отца был большой опыт работы в Узбекистане в горах. И он дал заключение: категорически против, опасное место, вероятен сход селевых потоков. Когда заложили нулевой цикл — сель все снес. И реку там запрудил, и все затопило.

- Но сельхоз-производство Горбачев поддерживал активно - и вроде бы успешно?

- Горбачев самый большой птичник во всей Европе затеял строить. И тоже с нарушениями. Чтобы получить добро от пожарной инспекции, отправили отца на озеро Иссык-Куль — как бы «отдохнуть». И разрешительную бумагу подписал его заместитель. Отец вернулся, через неделю птичник сгорел, огромный комплекс, столько оборудования.…Будь здоров!

- В общем, отношения Горбачева и Джанибекова-старшего не сложились…

- Отец говорил: «Он птичник нормально не мог построить, а тут огромная страна!».

- Вы с генсеком тоже пересекались?

- Да, после полета. В середине 80-х. Но мое отношение к нему не изменилось. И как я могу относиться к человеку, который при встрече спросил меня: «А отец твой когда умер? Где похоронили?». А отец в прошлом году ушел, он 101 год прожил...