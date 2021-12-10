Мишустин предложил развеять мифы о некачественной российской продукции

В России выпускается продукция высокого качества, нужно активнее продвигать ее на экспорт. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в пятницу на форуме «Сделано в России». Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В России выпускается продукция высокого качества, нужно активнее продвигать ее на экспорт. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в пятницу на форуме «Сделано в России».

- Нужно развеивать мифы и ложные стереотипы, - сказал Мишустин.

Он отметил, что расширение внешней торговли - это мощный драйвер развития экономики России. Это позволит обеспечить дополнительную загрузку производства и создать новые рабочие места.

По словам Мишустина, в России всего менее 1% компаний ориентированы на экспорт. Премьер призвал увеличить их долю.

Мишустин заявил, что нужна единая система поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее. Премьер также предложил разработать комплекс мер для помощи компаниям для выхода на внешние рынки.

- Необходимо помогать начинающим экспортерам. Ведь зачастую они производят хорошую конкурентоспособную продукцию и стремятся найти иностранных покупателей, но просто не знают, с чего начать. Действуют буквально методом проб и ошибок. Опасения непросчитанных рисков могут ограничивать маневры, лишать их стимулов и инициативы, - заметил премьер.

По словам Мишустина, предприниматели должны иметь возможность получить всю полезную информацию.

Мишустин также сообщил, что несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году превысит 180 млрд долларов. Это самый высокий показатель за последние три года.

Напомним, ранее президент поставил задачу к 2030 году увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

Михаил Мишустин отметил, что глобальные рынки в целом оправились от шока пандемии.

- Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, - сказал Мишустин.