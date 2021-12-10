Убийца учащихся казанской гимназии признан вменяемым

Так как Галявиев вменяемый и все признает, его ждет скорый суд и пожизненный срок Фото: REUTERS

Следственный комитет России предъявил Ильназу Галявиеву, который 11 мая сентября убил 9 человек в казанской гимназии окончательное обвинение.

- Ему инкриминированы убийства и покушение на убийство нескольких человек, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Материалами дела установлено, что Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем и изготовленным взрывным устройством 11 мая 2021 совершил нападение на учителей и учащихся гимназии в Казани. В результате произведенных им выстрелов и подрыва взрывного устройства погибло 9 человек, из них 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние.

Мотив у Галявиева, который привел к череде трагических событий оказался довольно банальным: решил подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.

- В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину в содеянном он признал в полном объеме. В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката, - отметила Петренко.

Так как Галявиев вменяемый и все признает, его ждет скорый суд и пожизненный срок.

Напомним, после расстрела в Казани, президент подписал новые поправки к федеральному закону «Об оружии» 28 июня 2021 года, а вступят в силу они через год - 29 июня 2022 года.

Почему такой срок принятия закона? Причиной тому оружейное лобби: столько-то стволов закуплено в Турции, столько-то у российских предприятий надо как-то реализовать.

Сегодня на законных основаниях в России оружием владеют 5 миллионов человек.

На черном рынке его тоже не мало: по данным МВД и ФСБ России в 2018 - 2020 годах из незаконного оборота по стране изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств, около 16 тонн взрывчатых веществ, выявлено и ликвидировано более 500 подпольных мастерских по изготовлению и переделке оружия. Более 130 тысяч наших соотечественников были осуждены по оружейным статьям.