Тюрьмы не избежать: Ильназ Галявиев, расстрелявший в Казани 9 человек – вменяемый. Он полностью осознавал, что делает

По некоторым данным, до конца года бывший студент Ильназ Галявиев, расстрелявший 11 мая из ружья учеников, учителей и охранников школы, может предстать перед судом. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Расследование уголовного дела, возбужденного после массового расстрела в казанской гимназии № 175, судя по всему, подходит к концу. По некоторым данным, до конца года бывший студент Ильназ Галявиев, расстрелявший 11 мая из ружья учеников, учителей и охранников школы, может предстать перед судом.

Дело в том, что, согласно заключению врачей психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга, где Галявиев находился на обследовании до 13 октября, убивший 9 человек студент - в себе, и в тот роковой день прекрасно осознавал, что делает. Питерские эксперты-психиатры признали его вменяемым. Даже несмотря на то, что накануне массового расстрела, Галявиев объявил себя Богом.

При этом ранее медики государственного Научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского в Москве, проводившие первую психиатрическую экспертизу Галявиева, наоборот, признали его невменяемым. Под их наблюдением обвиняемый в массовом убийстве находился около месяца.

Но заключение главного экспертного института психиатрии страны вызвало праведное возмущение родителей жертв Галявиева. Ведь невменяемость – это своего рода освобождение от тюрьмы и «направление» на принудительное лечение в психушке. Чтобы Галявиев не избежал заключения за решеткой, родственники убитых им детей потребовали у следствия провести повторную экспертизу. В другом месте. И вот, она завершилась с совершенно противоположным результатом. Но по его поводу теперь недоумевают адвокаты Ильназа. С одним из них, Алексеем Васильевым, удалось пообщаться «КП»- Санкт-Петербург».

- Как это произошло – неизвестно, - прокомментировал Васильев. - Институт Сербского, самый главный институт страны, дает заключение одно. Оно не устраивает сторону обвинение, по надуманным основаниям проводится дополнительная экспертиза и делаются выводы, которые устраивают следствие. Это наводит на мысль по поводу достоверности таких выводов и перспектив расследования вообще.