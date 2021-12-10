Валерий Фадеев, советник Президента России: QR-код должны получить и привитые, и переболевшие, и те, у кого хватает антител для борьбы с COVID-19

Валерий Фадеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ... Валерий Александрович, в минувший четверг (9 декабря) было очень аншлаговое мероприятие, в хорошем смысле, я имею в виду - Совет по правам человека заседал. И все обратили внимание на ваше выступление - это вот по поводу QR-кодов. Вы там ссылались на своего знакомого. Но, помимо этого, надо полагать, была и почта на ту же тему...

- Ну, что касается конкретного знакомого, то это не почта.

- Я имею в виду, кроме этого, и то, что ваша мысль - она очень многим близка... Что нельзя QR-коды давать только тем, кто привился, но есть и масса людей, которые переболели и у которых высокое содержание антител.

- Я напомню статистику, которую обнародовала Москва.

Это было еще летом, правда, несколько месяцев назад.

И в Москве тогда анализировали, брали на анализ кровь у всех, кто поступал - по разным поводам, в больницы. Не по поводу коронавируса, а, допустим, ногу человек сломал, у него брали кровь на анализ и проверяли, есть ли антитела.

И тогда оказалось, что антитела - у нескольких миллионов человек в Москве. И, фактически, люди переболели - кто вообще бессимптомно, кто-то - легко.

Ну, и стало понятно, что, еще раз повторяю,, миллионы людей, по крайней мере, имеют антитела.

И, поэтому я предлагаю провести такую работу... Если человек хочет получить QR-код и полагает, что он переболел, - ну, надо взять у него анализ. Если есть антитела, выдать ему QR-код. Здесь нет ничего такого - против вакцинации, ничего против медицины, против здравоохранения. Есть просто разумный подход к делу, здравый смысл.

- Президент на эту же тему рассуждал, что надо во всем разобраться хорошенько. Он уже после вашего выступления это говорил?

- Да, Владимир Владимирович комментировал мое выступление и выступление Борововой Ирины Валерьевны. А Боровова – известный общественный деятель, она представляет пациентское сообщество, очень опытный человек.

И там тоже такое же отношение.

Понимаете, наша позиция – жизнь сложна, очень много разных ситуаций. Надо деликатно относиться к людям. Мы же понимаем, что отношение к вакцинации в стране - довольно такое не самое оптимистичное, и многие не вакцинируются. И я считаю, что одна из причин – как раз вот это, - неделикатное, что ли, отношение к проблемам людей.

Конечно, надо агитировать. Конечно, может быть, хотя я против, надо и пугать в рекламных кампаниях.

Но, чем тоньше мы будем к людям относиться, тем с большим пониманием они пойдут на вакцинацию, и тем с большим пониманием отнесутся к этой кампании.

Вот наша позиция. Люди же не дураки, людей надо уважать.

- Я год назад коронавирусом переболел (и сам об этом не знал, такой диагноз мне поставлен не был, хотя к врачам обращался, ПЦР-тест слава.) Пошел прививку делать, а мне говорят: тебе - нельзя, у тебя антитела.

- Вот ваш конкретный пример.

- И привился только тогда, когда они (антитела) иссякли. Напрашивается такой вопрос, вот дальше, после выступления Путина, Фадеева, после реакции в СМИ, - какие должны быть или могут быть, на ваш взгляд, шаги нашего медицинского сообщества?

- В данном случае, речь идет о конкретном законопроекте (документ как раз посвящён этой теме. - А.Г.), который сейчас в Думе обсуждается. И, я надеюсь, что депутаты к этому законопроекту отнесутся ответственно.

И он, скорее всего, будет рамочный, как я понимаю, как они говорят.

Но, тем не менее, в этом законопроекте, на мой взгляд, должны быть прописаны вот такие случаи, которые мы с вами обсуждаем.

Депутаты должны вникнуть более детально в то, как устроена жизнь вокруг коронавируса.

- Согласен с вами. И - спасибо за интервью.