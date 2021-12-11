Мыло из оливье, пирожное-икра, тигрокот: Самые необычные подарки, которые предлагают россиянам к Новому году- 2022

Все гаджеты уже подарены. Комоды забиты полотенцам и постельным бельем. Бокалы под шампанское ставить некуда. В сытое время живем! Ежегодно ломаем голову, чем удивить близких. Фото: Shutterstock

Все гаджеты уже подарены. Комоды забиты полотенцам и постельным бельем. Бокалы под шампанское ставить некуда. В сытое время живем! Ежегодно ломаем голову, чем удивить близких. Корреспондент kp.ru отправился на виртуальный шопинг, чтобы присмотреть пару диковинок, которые предлагают предприниматели.

Фото: Авито

Мыльное оливье

Мыловарение и оформление бруска в необычную форму — один из трендов у хобби-мастеров. За 150 руб. можно одарить близкого глицериновой тарталеткой с начинкой. Главное, 1 января, как сядете доедать салаты, не перепутать. Есть еще в форме бутерброда с икрой.

Фото: Авито

Фото: Авито

Пирожное-икра

Еще один подарок-розыгрыш — кондитерская банка красной икры. Одна штука стоит как настоящий деликатес — 500 рублей. Начинку пирожного мастера делают на ваш выбор: ягодную, фруктовую или карамельную. Крем со вкусом пломбира и шоколадный бисквит.

Фото: Авито

Мобильный бар

Рынок подарков заполонили оригинальные вариации мини-баров. Например, рюкзак в форме огнетушителя на замке за 13 000 рублей. Расстегиваешь, а внутри два бокала, штопор, зажигалка. Ремешком пристегнута бутылка чего покрепче. В качестве альтернативы предлагают диспенсер в виде ретроавтоколонки. Заправляешь прибор любимым напитком, вооружаешься шлангом и разливаешь по бокалам. Цена 4500 руб.

Фото: Авито

Фото: Авито

QR-код на брелоке

Площадки вроде «Авито» заполонили объявления о продаже QR-кодов. Не от аферистов, а от производителей сувенирной продукции. За 100 — 200 рублей можно заказать брелок на ключи с собственным сертификатом вакцинации. Продавцы рекомендуют преподнести такой пожилым родственникам, которые не в ладах со смартфонами — чтобы код всегда был под рукой. А еще предлагают заказать такие на всю семью, украсить ими елку, а в новогоднюю ночь сканировать коды, искать свой и разбирать презенты. Осталось дождаться, когда вместо ярких звезд и наконечников на макушку елок станут выпускать QR-коды…

Фото: Авито

Фото: Авито

Для пушистиков

Когда по китайскому календарю наступает год кролика, собаки, крысы или кошки, зоозащитники бьют тревогу. Через пару месяцев на улицах оказываются несчастные животные, которых по неразумению дарят гости. Подарок быстро надоедает и от него спешат избавиться. Толи дело, год дракона или наступающий — тигра! Такую скотину на птичьем рынке не найти. Предлагаем здоровую альтернативу, которая повеселит вас и гостей, а может быть, даже придется по душе питомце — тигровый костюмчик для кошек и собак. Стоит такой 500 — 2000 руб.

Фото: Авито

Фото: Авито

Антистресс-подушки

У молодежи сейчас в топе хотелок — антистресс-подушки. Один из самых популярных товаров «Икеи», который даже перепродают ввиду дефицита, — плюшевые акулы. Но можно найти и более безумные варианты. Например, «тигроголубя» или окуня Михаила за 1000 рублей. Почему его так назвали? Даже продавец не знает. Просто прикол. Внутри наполнитель, который приятно проминается при надавливании.

Фото: Авито

«Дичь с АлиЭкспресс»

Сайт, на котором преимущественно торгуют предприниматели из Китая, как всегда удивляет престранным набором подарков. На Новый год предлагают купить:

1) свисток для похудения за 100 рублей, дескать, он стимулирует мышцы живота;

Фото: AliExpress

2) качели для телефона за 750 рублей, с помощью которых можно накручивать число пройденных шагов (для тех, кто хочет обмануть сам себя в фитнес-приложениях);

Фото: AliExpress

3) плед-лаваш за 800 рублей (несъедобный!), чтобы согреваться зимними вечерами;

Фото: AliExpress

4) кодовый замок для бутылки за 200 рублей.;

Фото: AliExpress

5) и хит — туалетный мини-гольф за 800 рублей.

КСТАТИ

Не дари подружке кружки

Москвичи готовы потратить на подарки к этому Новому году 17 тысяч рублей. А в среднем по стране сумма 13 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob. До пандемии — в 2019-м — планируемые расходы были немногим выше (на 10%).

Каждый пятый респондент признался, что в этом году никому не будет делать презенты, а каждый десятый порадует подарком еще и себя. В антирейтинг подарков, которые никто бы не хотел найти под елкой в 2022 году, вошли: носки, халаты, футболки, свечи, кружки, брелоки, символы года, кухонные приборы и предметы гигиены. То есть типичный набор под условным названием: «Что-то подарить надо, но заморачиваться не хочется».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Настроение возьму в аренду»

Год от года растет спрос на услуги прокатов — живем в эпоху, когда люди все меньше хотят привязываться к вещам и одному месту. Поэтому в декабрьском топе самых арендуемых аксессуаров: новогодний декор, маскарадные костюмы, платья, а также спортивный инвентарь и детские автокресла. Что интересно, спрос на декор для дома в пандемию снизился.

— На каникулах люди отправляются в путешествия с детьми, навещают вместе родственников в других регионах, — объясняет «КП» популярность «автолюлек» соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей Next2U.ru Екатерина Крайванова. — До пандемии большим спросом также пользовались тематические украшения для дома, нарядные вечерние платья и маскарадные костюмы. С распространением удаленного режима работы домашние посиделки стали менее желанными. Стали активно арендовать все для активного зимнего отдыха — спрос на эту категорию вырос в восемь раз. Москвичи сейчас охотнее предпочтут просмотру фильмов и настольным играм сноуборд и лыжи.