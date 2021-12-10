Гастрономический фестиваль северной кухни в Москве представил свою программу

Участниками шоу-программы станут шеф-повара из лучших ресторанов арктических стран и арктических регионов России

Опубликована программа Гастрономического фестиваля северной кухни, который состоится 10-11 декабря в Москве в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Среди участников министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, главы Арктических регионов, а также представители Арктического совета, дипломатических миссий, общественных организаций, научно-исследовательских учреждений. Участниками шоу-программы станут шеф-повара из лучших ресторанов арктических стран и арктических регионов России.

Деловая программа фестиваля посвящена развитию гастрономического туризма в Арктике и сохранению национальной кухни коренных народов. В первый день, 10 декабря, с 14:00 до 17:00 состоятся две сессии. Одна из них посвящена теме: «Гастрономия как ключевой аттрактив туризма в Арктике: лучшие международные практики». Речь пойдет о внедрении арктической кухни в туристическую инфраструктуру Мурманской области, использовании мобильной кухни в событийных мероприятиях, преимуществах гастрокэмпа Under Arctic как нового формата гастрономического туризма.

Модератором сессии выступит Екатерина Шаповалова, автор-методист федерального проекта «Гастрономическая карта России». Среди выступающих председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, шеф-повар и популяризатор направления New Nordic Станислав Песоцкий, соучредитель и продюсер гастрокэмпа для шефов Under Arctic Сергей Иванов, автор и ведущий YouTube-канала «Съедобное – Несъедобное» Михаил Ширвиндт.

Также в программе первого дня презентация проекта Рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию ЕАЛЛУ «Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике». Cессию проведет Свейн Матисен, профессор, руководитель Института циркумполярного оленеводства Университета Арктики (Норвегия). В числе спикеров: посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Анна Отке, генеральный секретарь Ассоциации «Оленеводы мира» Андерс Оскал и другие.

Вечером участников ждет официальная церемония открытия фестиваля и иммерсивный гастрономический ужин Arctic Gala, где шеф-повара лучших ресторанов Севера в присутствии гостей приготовят арктические блюда и подадут их для дегустации. Организаторы также порадуют участников ужина шоу-программой в этническом стиле. Выступит якутский дуэт диджеев Uraan, этно-музыкант Эркин Алексеев, певица и диджей Алена Минулина, исполнитель ненецкого эпоса родом с Ямала Хадри Окотэтто.

Во второй день, 11 декабря, в рамках деловой программы с 14:00 до 15:00 запланирована сессия, посвященная формированию бренда «Сделано в Арктике» для популяризации арктической кухни. Эксперты обсудят, как брендинг помогает развитию территорий на примере Якутии и исследуют практику внедрения арктической кухни в туристическую инфраструктуру Мурманской области.

Модератором сессии станет Андрей Пуртов, председатель экспертной группы и куратор акселератора Всероссийского проекта «Открой свою Россию». В числе спикеров: руководитель проектного офиса МАГУ, общественный представитель АСИ по туризму Мурманской области Анна Попова, председатель Ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) «Сделано в Якутии» Ольга Григорьева и другие эксперты.

С 15:30 до 17:30 состоится семинар-практикум «Упаковка национальной кухни в формате стритфуда». Тренеры – дизайн-мыслитель Ольга Алексеева и сервис-дизайнер Марина Старцева – расскажут, как сделать упаковку национальной кухни для уличного питания успешной и продаваемой, разберут примеры из мирового опыта и обратят внимание на то, какие факторы учесть, чтобы бизнес процветал. Участники практикума разработают прототип Food Project и протестируют его по методологии дизайн-мышления.

В течение двух дней также запланирована гастрономическая программа. Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на сайте Председательства России в Арктическом совете и онлайн-платформе Фонда Росконгресс. Шоу-программа начнется 10 декабря с Международного кулинарного марафона Arctic Cuisine, который будет идти с 12:00 до 16:30. Шеф-повара из арктических регионов покажут участникам фестиваля на площадке, а также зрителям онлайн-трансляции, как готовить необычные и вкусные блюда из северных ингредиентов. Во второй день марафон начнется в 13:00 и продлится до 17:00. В марафоне в онлайн-формате также примут участие иностранные повара – члены Всемирной Ассоциации World Chef’s под руководством ее Президента Томаса Гуглера.

Среди участников онлайн-марафона Arctic Cuisine такие известные шефы, как Дмитрий Щербаков и Антон Мухиниз из ресторана «Жакоv» в Сыктывкаре, Андрей Аникиев из Roomi в Архангельске, су-шеф музея-ресторана «ВКарелииЕсть» Иван Балин, Участниками от Чукотки станут два шеф-повара из Анадыря: Евгений Колачев из «Кофе Студио» и Кирилл Воловик из «Отель Чукотка», прибудут два опытных шеф-повара из Якутска – Евгений Альфан из ресторана «Аврора» и Семен Тарбахов из «Муус-Хайа», Александр Ермолин из ресторана-музея «ТиманЪ» в Нарьян-Маре и многие другие.

Также в шоу-программе второго дня фестиваля с 12:00 до 14:00 – уличные мастер-классы представителей коренных малочисленных народов Севера, которые покажут, как готовить блюда и напитки с национальным колоритом на открытом огне.

Кульминацией гастрономического шоу станет кулинарный поединок по арктической кухне «Шеф Версус ICE» с участием популярных шеф-поваров – блогеров. Битва и ее прямая трансляция – 11 декабря с 19:00 до 22:30. В основном баттле участвуют два шеф-повара – президент кулинарного сообщества Chef Team Russia, бренд-шеф Hochland Professional Николай Сарычев и кулинарный эксперт Первого канала, международный кулинарный судья WACS Сергеи Синицын.

Также на фестивале будет работать технологичная выставка Arctic Expo с мультимедийными стендами-айсбергами, где участники из презентационных видео и инфографики узнают об особенностях, туристическом и экономическом потенциале арктических регионов России и стран-членов Арктического совета.

Оператор мероприятий председательства России в Арктическом совете – Фонд Росконгресс.

Трансляция мероприятий фестиваля по ссылкеОпубликована программа Гастрономического фестиваля северной кухни, который состоится 10-11 декабря в Москве в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Среди участников министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, главы Арктических регионов, а также представители Арктического совета, дипломатических миссий, общественных организаций, научно-исследовательских учреждений. Участниками шоу-программы станут шеф-повара из лучших ресторанов арктических стран и арктических регионов России.

Деловая программа фестиваля посвящена развитию гастрономического туризма в Арктике и сохранению национальной кухни коренных народов. В первый день, 10 декабря, с 14:00 до 17:00 состоятся две сессии. Одна из них посвящена теме: «Гастрономия как ключевой аттрактив туризма в Арктике: лучшие международные практики». Речь пойдет о внедрении арктической кухни в туристическую инфраструктуру Мурманской области, использовании мобильной кухни в событийных мероприятиях, преимуществах гастрокэмпа Under Arctic как нового формата гастрономического туризма.

Модератором сессии выступит Екатерина Шаповалова, автор-методист федерального проекта «Гастрономическая карта России». Среди выступающих председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, шеф-повар и популяризатор направления New Nordic Станислав Песоцкий, соучредитель и продюсер гастрокэмпа для шефов Under Arctic Сергей Иванов, автор и ведущий YouTube-канала «Съедобное – Несъедобное» Михаил Ширвиндт.

Также в программе первого дня презентация проекта Рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию ЕАЛЛУ «Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике». Cессию проведет Свейн Матисен, профессор, руководитель Института циркумполярного оленеводства Университета Арктики (Норвегия). В числе спикеров: посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Анна Отке, генеральный секретарь Ассоциации «Оленеводы мира» Андерс Оскал и другие.

Вечером участников ждет официальная церемония открытия фестиваля и иммерсивный гастрономический ужин Arctic Gala, где шеф-повара лучших ресторанов Севера в присутствии гостей приготовят арктические блюда и подадут их для дегустации. Организаторы также порадуют участников ужина шоу-программой в этническом стиле. Выступит якутский дуэт диджеев Uraan, этно-музыкант Эркин Алексеев, певица и диджей Алена Минулина, исполнитель ненецкого эпоса родом с Ямала Хадри Окотэтто.

Во второй день, 11 декабря, в рамках деловой программы с 14:00 до 15:00 запланирована сессия, посвященная формированию бренда «Сделано в Арктике» для популяризации арктической кухни. Эксперты обсудят, как брендинг помогает развитию территорий на примере Якутии и исследуют практику внедрения арктической кухни в туристическую инфраструктуру Мурманской области.

Модератором сессии станет Андрей Пуртов, председатель экспертной группы и куратор акселератора Всероссийского проекта «Открой свою Россию». В числе спикеров: руководитель проектного офиса МАГУ, общественный представитель АСИ по туризму Мурманской области Анна Попова, председатель Ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) «Сделано в Якутии» Ольга Григорьева и другие эксперты.

С 15:30 до 17:30 состоится семинар-практикум «Упаковка национальной кухни в формате стритфуда». Тренеры – дизайн-мыслитель Ольга Алексеева и сервис-дизайнер Марина Старцева – расскажут, как сделать упаковку национальной кухни для уличного питания успешной и продаваемой, разберут примеры из мирового опыта и обратят внимание на то, какие факторы учесть, чтобы бизнес процветал. Участники практикума разработают прототип Food Project и протестируют его по методологии дизайн-мышления.

В течение двух дней также запланирована гастрономическая программа. Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на сайте Председательства России в Арктическом совете и онлайн-платформе Фонда Росконгресс. Шоу-программа начнется 10 декабря с Международного кулинарного марафона Arctic Cuisine, который будет идти с 12:00 до 16:30. Шеф-повара из арктических регионов покажут участникам фестиваля на площадке, а также зрителям онлайн-трансляции, как готовить необычные и вкусные блюда из северных ингредиентов. Во второй день марафон начнется в 13:00 и продлится до 17:00. В марафоне в онлайн-формате также примут участие иностранные повара – члены Всемирной Ассоциации World Chef’s под руководством ее Президента Томаса Гуглера.

Среди участников онлайн-марафона Arctic Cuisine такие известные шефы, как Дмитрий Щербаков и Антон Мухиниз из ресторана «Жакоv» в Сыктывкаре, Андрей Аникиев из Roomi в Архангельске, су-шеф музея-ресторана «ВКарелииЕсть» Иван Балин, Участниками от Чукотки станут два шеф-повара из Анадыря: Евгений Колачев из «Кофе Студио» и Кирилл Воловик из «Отель Чукотка», прибудут два опытных шеф-повара из Якутска – Евгений Альфан из ресторана «Аврора» и Семен Тарбахов из «Муус-Хайа», Александр Ермолин из ресторана-музея «ТиманЪ» в Нарьян-Маре и многие другие.

Также в шоу-программе второго дня фестиваля с 12:00 до 14:00 – уличные мастер-классы представителей коренных малочисленных народов Севера, которые покажут, как готовить блюда и напитки с национальным колоритом на открытом огне.

Кульминацией гастрономического шоу станет кулинарный поединок по арктической кухне «Шеф Версус ICE» с участием популярных шеф-поваров – блогеров. Битва и ее прямая трансляция – 11 декабря с 19:00 до 22:30. В основном баттле участвуют два шеф-повара – президент кулинарного сообщества Chef Team Russia, бренд-шеф Hochland Professional Николай Сарычев и кулинарный эксперт Первого канала, международный кулинарный судья WACS Сергеи Синицын.

Также на фестивале будет работать технологичная выставка Arctic Expo с мультимедийными стендами-айсбергами, где участники из презентационных видео и инфографики узнают об особенностях, туристическом и экономическом потенциале арктических регионов России и стран-членов Арктического совета.

Оператор мероприятий председательства России в Арктическом совете – Фонд Росконгресс.

Трансляция мероприятий фестиваля по ссылке.