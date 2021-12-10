Президент академии наук Александр Сергеев: Из-за потепления климата нас будет кормить не Черное, а северные моря

Президент академии наук Александр Сергеев. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Сочи, на федеральной территории «Сириус» третий день продолжается Конгресс молодых ученых – масштабный научный форум, подводящий итоги уходящего 2021-го, объявленного Годом науки и технологий.

На сессиях, дискуссиях, пленарных заседаниях обсуждаются самые важные открытия и самые современные тренды научной мысли. Обозреватель отдела науки и образования «Комсомольской правды» поговорил об этом с Президентом Академии наук Александром Сергеевым.

- Одно из самых главных открытий этого года, по моему мнению, совершило в этом году исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш», - заявил ученый.

С наступлением эпохи потепления (а теплеет на планете очень быстро, и чем ближе к полюсам, тем заметнее эта тенденция – прим. Ред.) нас будут кормить не южные, а арктические моря, традиционно считавшиеся бедными.

- Производство органической продукции в наших северных морях, которые теперь стали гораздо быстрее освобождаться ото льда, выше, чем в Черном море, в два раза, - привел данные Александр Сергеев. – Карское море, например, освобождалось ото льда к августу, когда солнце над горизонтом было уже низкое. Теперь море чистое уже в июле, когда солнце максимально высоко, прогревает воду, запускает интенсивный процесс фотосинтеза. Темп производства микроводорослей теперь, в июле, в 10 раз выше, чем в августе. Таким образом, производится гораздо больше первичной органики. Так что будущее планеты, возможности ее прокормить, связаны с процессами, происходящими в наших северных морях.

Темы экологии, изменения климата, новой энергетики, медицины и т.п. стали ключевыми на Конгрессе молодых ученых в Сочи. В работе форума приняли участие свыше трех тысяч исследователей, студентов и школьников, занимающихся научными разработками.