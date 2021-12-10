Почему Россия и Украина не могут "поделить" Азовское море: отвечаем на основные вопросы

Послав корабль управления "Донбасс" к Керченскому проливу и Крымскому мосту, Украина снова устроила провокацию, - как и в 2018 году. Фото: wikimedia.org

Послав корабль управления "Донбасс" к Керченскому проливу и Крымскому мосту, Украина снова устроила провокацию, - как и в 2018 году. Киев же считает, что "все было по закону". В столице незалежной никак не хотят считаться с реалиями. Прежде всего с тем, что в 2014 году Крым стал российским, что после этого статус Азовского моря радикально изменился. А это сулит и новые свары Киева и Москвы, и новые провокации украинцев. Проблема чрезвычайно сложная и запутанная. Азовское море все чаще превращается в "горячую точку". Почему так случилось?

Можно ли избежать конфликтов, попахивающих порохом и человеческой кровью? На эти и другие вопросы отвечает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец.

1. Как и чем регулировались отношения Украины и России в Азовском море до крымской весны 2014 года?

До 2014 года действовал российско-украинский Договор от 2003 года о совместном использовании Азовского моря Украиной и Россией. Верховная Рада Украины в 2015 году денонсировала этот Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. А ведь Договор 2003 года не предусматривал денонсации. А Венская конвенция международных договоров от 1969 года гласит: «Если договор не содержит нормы денонсации, такой договор не может быть денонсирован в одностороннем порядке». Односторонняя отмена соглашения является грубым нарушением международного права. Но Киеву на это явно было наплевать.

2. Зачем Киев пошел на денонсацию Договора?

Для того, чтобы сломать достигнутый компромисс и "присвоить" себе Азовское море. Или закрепить выгодные только ему позиции. Россия с таким подходом, конечно, не согласна. Переговоры о разграничительных линиях длятся уже много лет, и пока стороны не достигли компромисса. Каждая сторона упорно стоит на своем. Россия не собирается присваивать себе все Азовское море. Пока же есть лишь "воображаемая линия" разграничения водного пространства между странами. Мы не занимаемся промыслом водных ресурсов, не добываем минеральные ресурсы на украинской части. Киев не устраивает то, что Азовское море и Керченский пролив объявлены историческими внутренними водами России и Украины. Киев хочет, чтобы все это принадлежало только ему. К тому же Киев не признает Крым российским.

3. Какие "правила поведения" России и Украины в Азовском море предусмотривал Договор от 2003 года?

В этом документе обе стороны отмечали важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран и соглашались, что все вопросы, касающиеся этой акватории, «должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины». В самом Договоре было определено, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины, а их разграничение должно осуществляться только по взаимному согласию. НО такого согласия до сих пор нет.

Торговые, военные и другие корабли и суда под флагом РФ и Украины пользуются в этой акватории свободой судоходства. Торговые суда под флагами третьих стран тоже могут заходить в Азовское море и проходить через пролив, если направляются в российский или украинский порт или возвращаются из них. Причем, и военные корабли или другие суда третьих стран могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив в порт одной из сторон только после согласования с обеими сторонами. И с предварительной заявкой на проход. Что, кстати, много раз было и не порождало конфликтов. Но после 2015 года этот документ перестал действовать. А осень. 2018 года Украина устроила известную провокацию c попыткой прорыва через пролив трех своих военных судов...

4. А где же сейчас проходит российско-украинская граница в Азовском море?

Даже после заключения Договора от 2003 года, официальная делимитация границы по Азовскому морю между Россией и Украиной так и не была осуществлена. Переговоры были бесконечными, но стороны так и не смогли решить, где именно должна проходить госграница. Например, Россия предлагала разграничение Керченского пролива по фарватеру — Керчь-Еникальскому каналу, который проходит западнее Тузлы. Киев же настаивал на разделе по линии административной границы, которая разделяла страны во времена СССР. Граница эта, по украинской версии, проходила восточнее Тузлы. Хотя, как указывала российская сторона, внутренние границы в СССР по воде не чертили. В 2006 году украинская сторона активно продвигала идею о том, чтобы признать эту акваторию не внутренними, а международными водами. Но российская сторона с подобным подходом не согласилась.

5. Как изменилась ситуация в Азовском море после возращения Крыма в состав России?

Ситуация коренным образом изменилась. Ряд российских экспертов выдвигал предположения, что теперь Россия может претендовать не на 50, а на 70-80% акватории Азовского моря. Ну а Керченский пролив и вовсе стал территориальными водами России. Получается, что существование договора 2003 года в таких обстоятельствах был выгодней Украине. Тем не менее, именно депутаты Верховной Рады выдвинули предложение о его денонсации. Возникает закономерный вопрос: «Зачем им это понадобилось?»

Вот как на этот вопрос ответил заведующий кафедрой международного права МГЮУ, профессор Камиль Бекяшев:

- Договор 2003 года являлся разумным компромиссом между Россией и Украиной. Он сбалансировал интересы сторон в Азовском море. В преамбуле документа не зря подчеркивается, что азовско-керченская акватория — это целостный хозяйственный и природный комплекс, а Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами двух стран. Денонсация договора означала прерывание процесса согласования границ и раздела акватории.

6. Почему Украина хочет добиться, чтобы акватория Азовского моря имела статус международных вод?

В данном случае внутренние воды принадлежат только двум государствам. Третьим странам без их разрешения там делать нечего. Если Украина будет настаивать на признании акватории международными водами, значит, она желает открыть Керченский пролив и Азовское море, чтобы и туда вошел 6-й флот США, постоянно несущий службу в

Средиземноморье. А с недавних пор в Черное море стали заглядывать и другие корабли НАТО. Но о серьезных боевых кораблях там говорить смешно - самая большая глубина Азовского моря - 13 метров, а средняя - 5-8 метров. А осадка у некоторых эсминцев и фрегатов США еще больше. Но по-прежнему военные корабли третьих стран не могут заходить в Азовское море без согласования сторон.

7. Есть ли выход из положения после денонсации Киевом Договора с Россией по Азовскому морю?

Отвечает профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин:

- Инициировав денонсацию договора, Киев только навредил себе. Если говорить теоретически, денонсация приведет к тому, что статус этих акваторий будет регулироваться многосторонней Конвенцией по морскому праву 1982 года. По этой конвенции и Россия, и Украина имеют право на территориальные воды в 12 морских миль.

Но затем возникает неопределенность с исключительными экономическими зонами Украины и России. Конвенция дает возможность устанавливать их в пределах 200 морских миль. Однако Азовское море недостаточно широкое, наши исключительные экономические зоны в нем в этом случае наложатся одна на другую (самая большая ширина Азовского моря - 200 км - ВБ). Государствам все равно придется заключать соглашение, чтобы как-то разграничить водное пространство. А в конечном счете, это приведет к понижению статуса территориальных вод.

8. А какие права спорящие стороны имеют в исключительной экономической зоне?

Есть определенные суверенные права. Россия и Украина могут регулировать свою экономическую и природоохранную деятельность. Судоходство в таких водах разрешено третьим государствам. Но это, опять-таки, только после получения разрешения обеих сторон.

Денонсация Договора 2003 года была сделана в пику России.

Но Киев сделал хуже себе, понизив статус своих вод. Где выход? Его можно найти в том случае, если Договор оставить в силе, но внести в него отдельные корректировки. По согласию обеих участников Договора, разумеется.

9. После возращения Крыма в состав России Киев и Москва никак не могут договориться территориальных водах.

Есть какие-то варианты решения этой проблемы?

С 2014 года Крым является территорией России. То, что у кого-то другая точка зрения на этот вопрос, юридических последствия не имеет. Единственный инструмент, который предусмотрен международным правом в случае спорных территорий — оспаривание. Чтобы там не говорили в Киеве, в случае с Крымом все сделано в соответствии с международным правом — провозглашение независимости, а затем заключение новым независимым государством соглашения о включении в территорию другого государства. Украина с этим не согласна. И здесь - тупик. Отсюда и споры, и провокации в Азовском и Черном морях. Впрочем, по морской Конвенции это не значит, что Россия вправе запрещать свободное судоходство или проход через Керческий пролив торговым судам или военным кораблям Украины. Если Украина (как положено по междунаролному праву) заранее будет оповоещать Россию о проходе судов и кораблей и соблюдать другие положенные в таких случаях процедуры, то никаких проблем не будет.

10. Возможны ли новые провокации Украины в Азовском море?

Вот как отвечает на этот вопрос директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов:

Украинские власти действуют по указке кураторов из-за океана. А кураторам нужно обострение ситуации вокруг Крыма и Донбасса. Ведь побережье Азовского моря находится и в Донецкой области. С денонсацией этого соглашения Украина сама, по сути, отрезает возможность для собственного судоходства из Азовского моря в Черное и обратно. С точки зрения мирного развития Украины, денонсация Договора-2003 — полная глупость. Соглашение регулирует порядок судоходства из Черного моря в Азовское, без него в этой сфере воцарится неразбериха.

Думаю, что возможны провокации с грузовыми судами или даже военными коралями для обострения ситуации и возникновения вооруженных столкновений с российскими пограничниками, которые сегодня находятся в Крыму. В том числе и в Керченском проливе. Соответственно, при отсутствии соглашения с Украиной об акватории, Керченский пролив полностью попадает под российскую юрисдикцию. Представьте, что будет, если Киев в одностороннем порядке пригласит военное судно третьей страны зайти через российские воды в российскую же акваторию? США хотят любой ценой развязать войну в Европе. Главное, что в ней должна участвовать Россия, потому что иначе не получится масштабной континентальной войны. Вашингтону нужна эта война, чтобы с ее помощью решить свои экономические проблемы, захватить европейский рынок и еще больше подчинить себе Европу с помощью очередного «плана Маршалла». Украина — лишь один из элементов этого плана. Вот она и провоцирует Россию.

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