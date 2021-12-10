От Григория Лепса ушла красивая жена-балерина

Григорий Лепс разводится со второй женой-балериной после 20 лет брака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс разводится со второй женой-балериной после 20 лет брака. Анна Шаплыкова растит от известного певца троих детей. Судя по всему супруги расходятся без скандалов и драм.

Григорий Лепс был дважды женат. От первой супруги Светланы Дубинской, с которой он познакомился в музыкальном училище в Сочи, у артиста есть дочь Инга. Вторая жена Анна Шаплыкова - балерина из балета Лаймы Вайкуле. С Лепсом она познакомилась в 2000 году в ночном клубе. Супруги растят дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.

Настоящим ударом для поклонников стало известие о том, что вторая жена Лепса подала на развод. Григорий и Анна расходятся мирно. В суде пара встретится 20 декабря. По какой причине их союз распался - загадка.

Ведь еще недавно музыкант трогательно обращался к жене: "Я желаю тебе всегда оставаться такой же невероятно красивой, умной, веселой и жизнерадостной. Пусть каждая твоя мечта обязательно исполнится. Спасибо за детей и заботу о нас. Здоровья тебе, великолепного настроения и счастья!"

Сама многодетная мать в последнее время публиковала посты, в которых рассуждала о переоценке ценностей. "Всю жизнь ты куда-то спешишь, летишь и вечно не успеваешь. К 50 ты замедляешься и начинаешь смотреть не вперед, а внутрь себя… Это то время, когда уходят соперничество, зависть и конкуренция, время, когда приходит мудрость и тебя больше заботит не внешняя красота, а красота помыслов и поступков. Это тот возраст, когда у тебя есть сложившиеся ценности, которые ты уже никогда не поменяешь и не предашь. Время, когда ты понимаешь смысл фразы «Что ни делается - все к лучшему» - делилась Шаплыкова.

Ранее Лепс отмечал, что является главным добытчиком в семье. "Дней 200 в году меня нет в Москве. Воспитанием детей занимается супруга. За всю мою карьеру мы отмечали Новый год вместе три-четыре раза. Я уезжаю, и дома не спросит никто, куда. Мужчина уезжает, ему надо. Все знают, что я вернусь", - делился он.

К слову, певец не скрывает, что довольно легкомысленно относится к заработанным средствам и часто тратит их впустую. "К деньгам отношусь безобразно. Я все время деньги либо пропивал, либо покупал произведения искусства. Удержать деньги в своих руках… Они у меня как песок между пальцами", - рассказывал исполнитель.