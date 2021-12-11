Дерево на потолке и дорогие игрушки: Лазарев, Медведева, Борисов и Кудрявцева нарядили дома шикарные елки

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов опрыскивает свою елку водой утром до работы и вечером после. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У звезд в конце декабря новогодние съемки, заказники и прочие праздничные вечеринки. Массовых корпоративов из-за пандемии нет, но богатые люди закрытые мероприятия «для своих» проводит. Поэтому знаменитостям есть, где подработать. Поэтому в домах наших звезд шоу-бизнеса елки уже стоят. Есть и такие артисты, кто привык наряжать ель заранее.

Певец Сергей Лазарев, как и большинство звезд, приглашал профессионального дизайнера. В Москве достаточно компаний, которые занимаются декором елок. Конечно, сын Никита и дочь Анна принимали участие в украшении елки. Несколько трендов этого года есть на елке Лазарева: главные цвета новогоднего праздника – шампань, голубой, серебристый; при украшении елки достаточно использование двух – трех цветов. Большие прозрачные или белые шары – модная фишка праздника в этом году.

Телеведущий Дмитрий Борисов ставил и наряжал елку сам: вышло уютно по-домашнему - игрушки разных лет и винтажная звезда самого модного синего оттенка года Водяного Тигра. Борисов в отличие от большинства коллег поставил живую, а не искусственную лесную красавицу. Поэтому ведущий «Пусть говорят» ухаживает за ней ежедневно: в кадке вода с сахаром. «Опрыскивать елку водой надо дважды в день утром и вечером, чтобы долго стояла», - объясняет хозяйственный Борисов.

Балерине Анастасии Волочковой профессиональное агентство украсило елку во дворе дома и подключили профессиональное освещение дома. Выглядит красиво, хозяйке тоже нравится: «Такая прелесть!»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Писатель Дарья Донцова елку нарядила, но после того как ее кот Фома начал лазать по ней вверх-вниз – пришлось принимать меры. Донцова сначала сняла игрушки и оставила одну гирлянду, а потом пришлось вынести елку на веранду.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Полина Гагарина артистка занятая, поэтому огромную елку в ее загородном доме наряжали профессионалы. Полина поделилась: «Декоратор уже четыре года наряжает елочку и украшает дом, но мы тоже не сидим на месте! Митюша очень помогала и даже в некоторых местах руководила развесом игрушек. Очень уютно с елочкой! Дома хорошо».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певец Филипп Киркоров – большая звезда во всех смыслах, поэтому и елка у него очень большая. Важный принцип по феншуй выполнен: среди украшений елки не только игрушки, но и важные для хозяина символы – фигуры короны и нот.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фигуристка Евгения Медведева тоже знает это правило, поэтому на ее елке – коньки. А также модные прозрачные посыпанные серебристым «снегом» шары.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Елена Ксенофонтова не первый год наряжает елки звездным коллегам и различным организациям. Ксенофонтова профессиональный декоратор елок – у нее контакты фирм, которые делают елки, игрушки и прочие украшения. Заказ может сделать любой. На фото фишка актрисы – елка «Морское дно». Креативный вариант особенно хорош для семей, которые хотят спрятать елку от малышей и домашних животных. Ксенофонтова нарядила елку певице Кате Лель.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Ани Лорак поставила дома дизайнерскую елку. Лорак соблюдает советы дизайнеров интерьеров – рядом с большой красавицей в горшке ее маленькая копия. Парные деревья и цветы в доме – к благополучию хозяев.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущая Лера Кудрявцева заказывала елку у модного дизайнера – вышло стильно. Заметенное искусственным снегом дерево нарядили простыми (на первый взгляд) но красивыми игрушками актуальных цветов. Минимализм в игрушках и гирлянда с маленькими огоньками – тренд.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Юлия Меньшова пошла против звездных правил и сообщила, что любит наряжать дерево перед праздником. Меньшова считает: «Чудо не может длиться долго! Оно не должно становиться обыденным. Волшебство Нового года моего детства заключалось в том, что не успевало стать привычным – мелькнуло и растворилось. Поэтому в нашей квартире елка появляется не раньше 29 – 30 декабря. Я упорно держусь этого правила, чтобы не потерять радость праздника».