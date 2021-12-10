Первый этап серии Grand Skate Tour пройдет в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пройдет первый этап серии Grand Skate Tour Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новогороде пройдет первый этап серии Grand Skate Tour с 9 по 20 декабря. Мероприятие состоится под эгидой Международной федерации роллер-спорта и скейтбординга (World Skate).

В рамках фестиваля пройдут соревнования по самокатному спорту, роликам (дисциплина «фристайл») и скейтбордингу. Его участниками станут около 1000 человек из 30 стран. Призовой фонд мероприятия составит более 1 миллиона рублей.

В качестве гостей мероприятия выступят президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, чемпион мира по фигурному катанию и призер Олимпийских игр Илья Авербух, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, звезды мирового скейтбординга Нестор Джадкинс и Мадарс Эпс.

Соревнования состоятся во втором павильоне Нижегородской ярмарки. В рамках культурной программы там будет работать музей скейтбординга СССР. Для аккредитованных журналистов 17 декабря состоится пресс-подход с гостями и участниками Grand Skate Tour.

Кроме того, в рамках Grand Skate Tour пройдет первый международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных субкультур. Мероприятие состоится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Участниками форума станут представители 200 человек в возрасте от 16 до 35 лет из 11 стран мира. Основными задачами мероприятия являются развитие международного сотрудничества молодежи в сфере новых олимпийских видов спорта, развитие проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и позитивных субкультур.

Программа Форума разделена на несколько направлений. Участники узнают об особенностях создания и управления общественными организациями - спортивными федерациями, представляющими новые олимпийские виды. Еще одно направление посвящено работе со спортивными командами и национальными сборными, созданию спортшкол, психолого-педагогическим аспектам. На форуме выступят руководители мировых и российских компаний, которые расскажут про спортивную инфраструктуру, развитие и философию брендов. Участники затронут вопросы организации мероприятий, судейства и освещения новых олимпийских видов спорта.

В программу мероприятия включены соревнования по новым олимпийским видам спорта, мастер-классы и лаборатории по молодежным позитивным субкультурам (стрит-арт и граффити, ди-джеинг, видеография, MC-инг), а также образовательные мастер-классы, лектории, проектные лаборатории по молодежной дипломатии.