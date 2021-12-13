Время выбирать гранаты: Чем полезна эта зимняя ягода

- Ни кусочка пользы мимо рта! Фото: Shutterstock

Сейчас - самое время побаловать себя гранатом. Ими полны фруктово-овощные развалы, сочные ягоды сейчас в своей наилучшей форме, а хмурые будни так и тянет раскрасить хоть чем-то, хоть рубиновым соком, брызжущим из-под кожуры. Но как не ошибиться и выбрать спелый и сладкий плод? Или, наоборот, полезней те, что менее сладкие? О том, чем полезны гранаты, кому вредны, как их выбирать и хранить мы поговорили с врачом-диетологом Еленой Соломатиной.

БОРЕТСЯ С ВОСПАЛЕНИЯМИ

Гранат - настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Прежде всего, он богат витамином С (отвечает за молодость кожи и сосудов) и витаминами группы В (участвуют в огромном количестве процессов, происходящих в организме, в том числе обмене веществ, проводимости сигналов по нервам). Также гранат содержит много калия, выводящего лишнюю жидкость из организма и укрепляющего сердце.

Помимо этого, гранат является мощным антиоксидантом, поскольку в нем содержится пуникалагин и пуническая кислота. За счет этих веществ ягода борется с воспалениями в нашем организме. Поэтому, как говорит Елена Соломатина, гранаты могут быть полезны при ОРВИ. А также заболеваниях суставов, сердечно-сосудистых недугах, которые вызывают хронические воспаления в организме.

Еще гранат понижает уровень плохого холестерина, который образует атеросклеротические бляшки в сосудах. Обладает способностью разжижать кровь. За счет этого улучшается кровоток, и это положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и питании мозга. В результате мозг лучше снабжается кислородом и глюкозой, а, значит, человек начинает лучше соображать. По словам Елены Соломатиной, проводился целый ряд научных исследований, доказавших, что грант полезен для улучшения мышления, укрепления памяти и скорости реакции.

И КОСТОЧКИ, И КОЖУРА

Как говорит наш эксперт, особенно полезен гранат людям в возрасте. Дело в том, что у пожилых из-за остеохондроза нередко зажаты магистральные сосуды в области шеи. И мозг из-за ухудшившегося кровотока не дополучает питание. Пытается нагнать крови к голове, а для этого повышает давление. Гранат же за счет содержащихся в нем витаминов и микроэлементов работает на поддержание эластичности сосудов и противостоит гипертонии. Причем ценна не только сама мякоть , но и косточки тоже, поскольку в них содержится ряд ненасыщенных жирных кислот и даже омега-3.

Есть у рубинового плода и антибактериальные свойства. Прежде всего за счет органических кислот и танинов, которые придают гранату вяжущий вкус. Особенно богата танинами корка. Елена Соломатина рекомендует ее тоже использовать. Разумеется, не есть. Но заваривать как чай. Этот настой, как говорит наш эксперт, можно использовать в случаях проблем с желудком в качестве закрепляющего средства. В случае кишечной инфекции чай на основе корок граната, по уверению нашего эксперта, благодаря танинам поборет заразу.

КАК НАЙТИ ХОРОШИЙ

Определить сочный, сладкий гранат - целая наука. Важно, чтобы плод был не пересушенным. Но в то же время кожура должна быть слегка с бугорками - выпирающие косточки говорят о зрелости. Ягода должна быть тяжеленькая и достаточно звонкая, если постучать по кожуре, как по арбузу.

Важно, чтобы нигде не было никаких пятнышек гнили и «корона» граната была немного суховатая и раскрывшаяся

Нескольких дней гранат можно хранить в комнате, но для долгого хранения лучше переложить в холодильник.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БДИ!

Не стоит налегать на гранаты тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, слизистой желудка, изжога. И гипотоникам - людям с пониженным артериальным давлением, из-за риска, что оно снизится еще сильнее.