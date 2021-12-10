Пять самых главных мифов о сексе, которые надо развеять в первую очередь

Практикующий врач, акушер-гинеколог, сексолог Динара Березина.

Динара Березина это практикующий врач, акушер-гинеколог, сексолог. А еще она популярный блогер. На ее страничку в Инстаграм, где Динара рассказывает про женское здоровье, гормоны, беременность и сексуальность, подписано более 87 тысяч пользователей. Мы в “Комсомолке” тоже сначала читали просветительские посты Динары и ставили лайки, а потом поняли, что это обязательно должны изучить и наши читатели тоже. Так родилась книга "Секс - это здорово!” Когда ты знаешь все про интимную жизнь и женское здоровье”. О том, почему на эту тему важно говорить со специалистами? О мифах, предубеждениях и условностях, которыми окутана эта сфера - обо всем этом мы поговорили с доктором Березиной после выхода книги.

Сексуальное здоровье - это часть общего здоровья человека

- Динара, нет ощущения, что книга о сексе все же немного несвоевременна? Сексуальная революция завершилась, откровенные разговоры “про это” снова считаются не вполне приличными…

- У меня такого ощущения точно нет. Сексуальная революция произошла, а проблемы в интимной жизни у людей так и остались. Но мы делаем вид, что ничего не происходит. При этом многие люди не знают, как устроено их тело, не имеют базовых представлений об анатомии и физиологии, а ведь это - часть сексуального интеллекта.

Уже давно доказано, что грамотный секс-просвет, исходящий от специалистов (врачей, психологов, педагогов) снижает количество незапланированных подростковых беременностей, заражений инфекциями, передающимися половым путем. Более того, сексуальное просвещение помогает молодым людям сделать осознанный выбор и начать половую жизнь позже, прислушиваясь к самому себе и своим желаниям, а не Интернету и мнению окружающих.

Недавно я проводила опрос в своем блоге (читатели 18-75 лет) и выяснилось, что 65% опрошенных имеют вопросы, связанные с сексуальным здоровьем. Однако, ответы им найти негде, потому что тема табуирована и считается чем-то постыдным или пошлым. Такую ситуацию однозначно нужно менять, необходимо понимать, что сексуальное здоровье - это часть общего здоровья человека. Одного без другого не может быть.

Порно - плохой учитель

- Многие юноши и девушки черпают сведения о “науке страсти нежной” просматривая видео на сайтах для взрослых. Насколько это надежный и адекватный источник знаний?

- Да, многие люди учатся по порно - и это колоссальная проблема. В своей книге я посвятила этому много внимания. Понимаете, порно - это постановка, в которой играют профессиональные актеры. Молодые люди смотрят такого рода видео и ожидают, что их секс будет таким же ошеломительным, как в кино. Более того, многие начинают сравнивать себя с актерами и находить у себя множество недостатков, это влияет на либидо и качество секса, приводит к развитию комплексов и критическому восприятию собственного тела и тела партнера.

- Ваша книга устроена таким образом, что в конце каждой главы есть табличка “Мифы и Правда”. Можете сформулировать 5 главных мифов о сексе, которые необходимо развеять в первую очередь?

- Да конечно. Итак, первый миф: мастурбация - это вредно. Нет, абсолютно нормально для любого подростка и взрослого человека. В этом нет ничего постыдного, пошлого или ненормального.

Второй миф: главный смысл секса - это оргазм. Абсолютно нет! Не стоит зацикливаться на оргазме и всеми силами выжимать его из себя (особенно это касается женщин). Просто наслаждайтесь близостью с человеком, который для вас важен.

Третий миф: размер имеет значение. Не в размерах дело (это касается и мужского полового члена, и женской груди). Дело в вашем понимании своего тела, его желаний и возможностей.

Четвертый миф: первый раз - это всегда боль и кровь. Ни того, ни другого может не быть вообще и это абсолютно нормально

Пятый миф: если человек заражен инфекциями, передающимися половым путем - это обязательно будет заметно (например, будут высыпания по телу или выделения). Увы, таким образом больного человека от здорового не отличить. Единственный способ узнать есть ли у человека половая инфекция - сдать анализы.

С какого возраста нужно говорить с детьми “об этом”?

- Читал отзыв женщины, которая пишет: прекрасная книга, даже моей 12-летней дочери читать легко и интересно. На кого рассчитана книга? С какого возраста вообще имеет смысл вести разговоры с детьми “про это”?

- Согласно мнению ведущих специалистов в области мировой детской сексологии, начинать разговор с детьми нужно с момента, когда сам ребенок начал говорить (2-3 года). Но! На понятном ему языке и в понятной форме. Сексуальность - это гораздо шире, чем секс сам по себе. В 12-14 лет, когда тема наиболее актуальна, говорить, порой, уже поздно, потому что ребенок успел получить информацию из других источников (увы, не всегда достоверных).

Моя книга предназначена для женщин 18+, но тем не менее ее можно смело давать и девушкам моложе. Но только после того как с ней ознакомиться мама.

- Книга адресована в первую очередь женщинам? Стоит ли ее читать мужчинам?

- Мужчины ее тоже активно покупают. Представителям сильного пола имеет смысл ее прочитать для того, чтобы лучше понимать свою женщину. Почему сегодня она такая, а через 2 недели совсем другая. Миром правят люди, а людьми правят гормоны. И когда мы понимаем, как устроено наше тело и мозг, нам проще понимать друг друга, строить конструктивный диалог и договариваться, а не додумывать, обижаться и манипулировать.

Что такое сексуальный интеллект

- Название книги утверждает “Секс - это здорово!”. Часто ли встречались люди, для которых эта мысль казалась неочевидной?

- К сожалению, да. Для каждой шестой женщины, которая приходит ко мне на прием, секс - это не очень здорово.

- Расскажите о себе, как вы подружились с этой темой? Что натолкнуло на мысль написать книгу?

- С детства разрывалась какую профессию выбрать: врача или журналиста. В школьные годы подрабатывала санитаркой и писала в газете для школьников и студентов. В современном мире обе профессии легко совместить - я работаю врачом, веду медицинский блог и колонку в глянцевом журнале. Конечно же, книга была моей мечтой. Поэтому, когда поступило такое предложение от издательства «Комсомольская правда» - с удовольствием принялась за работу! Самым сложным было - написать ее простым человеческим языком, не уходя в профессиональную медицинскую лексику (и по этой причине некоторые главы переписывала несколько раз). Сейчас по отзывам вижу, что это удалось и очень рада! Для меня важно - развить сексуальный интеллект читателя, сделать его интимную жизнь лучше и показать, что секс - это действительно здорово!

КСТАТИ

О плюсах и минусах знакомства в интернете

Напоследок мы задали Динаре вопрос, о котором в книге ничего не написано. Но он волнует многих, поэтому в качестве бонуса для читателей мы попросили доктора Березину рассказать, что она думает о том, как и где лучше знакомиться молодым людям.

- Динара, прежде чем перейти к стадии сексуальных отношений надо преодолеть этап выбора партнера. И многие сталкиваются с серьезными проблемами еще на этих подступах. Просто потому что знакомиться негде. Раньше молодые люди ходили на дискотеку и там знакомились. Где искать партнера в пандемию, когда все сидят дома на удаленке. Ночные клубы? Тиндер, сайты знакомств? Быстрые свидания? Что бы вы посоветовали?

- Знакомства в Интернете с каждым годом становятся все популярнее среди людей любого возраста. Да, действительно, с такими знакомствами есть целый ряд проблем: люди лукавят (снижают вес, увеличивают рост, выкладывают фото, которые далеки от реальной жизни или вообще чужие). Кроме того, сайты и приложения создают для пользователей ложное ощущение, что выбирать и ходить на свидания можно просто бесконечно. Есть сотни (или даже тысячи) желающих встретиться - с одной стороны это прекрасно. С другой это приводит к тому, что мы перестаем ценить эмоциональные связи между людьми, становимся слишком критичными и категоричными в выборе партнера, не хотим договариваться и обсуждать проблемы, а просто разрываем отношения, столкнувшись с первыми трудностями.

Но не стоит забывать, что и плюсы у таких знакомств тоже есть. Например, исследователи из Гарвардского университета установили, что около трети семей в Америке сложились после знакомства в Сети. Более того, судя по анкетам, такие пары были более счастливы в браке и меньше разводились. Исследователи объясняют это тем, что в Сети у людей есть возможность узнать друг друга лучше еще до первого свидания и найти партнера со схожими социальными интересами, увлечениями (в том числе и в сексе).

Соответственно, знакомиться можно где угодно, нужно соблюдать только два условия. Во-первых, человек должен быть честен перед самим собой и окружающими, а во-вторых надо понимать психологию других людей, чтобы не стать заложником вышеперечисленных проблем.

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