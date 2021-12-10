В США темнокожий актер инсценировал нападение на себя, чтобы ему повысили гонорар

Суд присяжных в Чикаго признал американского актера Джусси Смоллетта виновным в нарушении общественного порядка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд присяжных в Чикаго признал американского актера Джусси Смоллетта виновным в нарушении общественного порядка. Следствию удалось убедить коллегию присяжных в том, что 39-летний афроамериканец обманул полицейских, рассказ, что стал жертвой нападения, пишет BBC.

Следствие по этому делу длилось 2,5 года. В начале 2019 года Смоллетт пришел в полицейский участок и сообщил, что во время вечерней прогулки по Чикаго его избили двое неизвестных. Пока они колотили звезду сериала «Империя», к слову, открытого гея, они выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления, а также повторяли предвыборный лозунг Дональда Трампа - «Make America Great Аgain». Затем облили афроамериканца непонятным химическим веществом, затянули на его шее петлю и скрылись. После нападения актер оказался на больничной койке с переломом ребра.

Полиция начала расследование, но уже с первых дней детективам закралось подозрение в обмане. В феврале того же года они выдвинули против Смоллетта обвинения в даче ложных показаний и инсценировке нападения. Тогда же были задержаны та самая парочка неизвестных, которыми оказались братья Абимболу и Олабинджо Осундайро. Один из них - личный тренер афроамериканца, а другой играл в массовке в сериале «Империя». Они признались, что получили 3,5 тысячи долларов за псевдонападение (около 250 тысяч рублей - ред.). Причина, по которой Смоллетт разыграл несчастный случай, банальна: актер был недоволен своим гонораром (во время пятого сезона «Империи» ему платили 100 тысяч долларов за серию), поэтому ему захотелось всеобщего внимания и дополнительного заработка.

В суде на все вопросы спецпрокурора о розыгрыше афроамериканец отвечал отрицательно и утверждал, что не причастен к организации нападения на самого себя. Также он заявил, что прежде с Абимболой крутил роман, а чек, выписанный на его имя, на сумму 3,5 тысячи долларов - плата за тренировки и питание.

Однако эти попытки оправдаться оказались тщетны. В некоторой степени они даже усугубили положение актера. В итоге суд признал Джусси Смоллетта виновным по пяти пунктам обвинения. Каждый предполагает лишение свободы сроком до трех лет.