Навоза на всех не хватит: в мире возник дефицит органических удобрений

Производители ищут альтернативы из-за дефицита органических удобрений Фото: Shutterstock

Взрывной рост цен на энергоносители привел к печальным последствиям и в сельском хозяйстве. По мере подорожания газа и угля, которые служат исходным нужны для производства органических и органоминеральных удобрений (например, аммиака), фермеры все чаще обращаются к традиционным способам сделать землю более плодородной.

Как пишут в своем расследовании журналисты агентства Bloomberg, в Австралии этот дефицит достиг особого размаха. Один из фермеров Эндрю Уайтло, который работает биржевым аналитиком, а для души разводит свиней, признался, что в последнее время у него скупают весь навоз, который остается после хрюшек.

- У нас смели все под чистую, хотя обычно большой удачей считается хотя ба пара звонков в год от тех, кому нужны удобрения, - признается мужчина.

Индикатор североамериканских цен на удобрения Green Markets уже практически побил исторический рекорд, а в Китае котировки мочевины выросли в два раза с начала этого года. Вот и приходится работникам сельского хозяйства использовать то, что есть под рукой.

Правда у таких «подручных» удобрений есть и минус: покупать и привозить их можно только из близлежащих мест. По статистике, большинство натурального навоза приобретается у продавцов, находящихся в 80 километрах от места применения.

Однако, как признался один из руководителей австралийской компании, занимающейся удобрениями, из-за высокого спроса скоро натуральный навоз может банально закончиться. Только за последние месяцы его фирма продала этого товара в 7 раз больше, чем за тот же период прошлого года, и запасы подходят к концу.

В Великобритании «охотники за навозом» уже пытаются наложить лапы даже на содержимое канализации, в надежде заполучить и человеческие фекалии. Один из фермеров рассказал, что начал покупать твердые осадки сточных вод, чтобы удобрять почву. Несмотря на то, что подобный способ повышения плодородности используется уже давно, в последнее время он обрел небывалую популярность, спрос на такие осадки бьет рекорды.

В России фермеры тоже все чаще смотрят в сторону отходов животноводства. По данным "Коммерсанта", заметный рост спроса на органические отходы, из-за чего за кал, который раньше продавался по символической цене, требуют неплохие деньги.

Многие эксперты называют использование азотных удобрений, прежде всего аммиака, одним из важнейших факторов улучшения качества жизни в ХХ веке, благодаря которому удалось серьезно повысить урожайность растений. Однако борцы за экологию утверждают, что подобные подкормки истощают землю и разрушают озоновый слой, из-за чего все чаще слышаться голоса в пользу альтернативных традиционных способов улучшения плодородности почвы.

Аналитики Bloomberg, тем не менее, считают, что натуральные удобрения не смогут пока стать достойной заменой современным питательным веществам. Например, в пересчете на тонну диаммонийфосфат содержит в 6 раз больше азота и в 15 раз больше фосфатов, чем традиционная коровья лепешка.