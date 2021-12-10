«Ледниковый период»: Даня Милохин вспомнил, как Илья Авербух истязал его с Евгенией Медведевой на репетиции до трех ночи

Евгения Медведева и Даня Милохин на льду шоу "Ледниковый период". ФОТО: Максим ЛИ

В Россию окончательно пришла зима, а на Первом канале продолжается самое ледовое телешоу — «Ледниковый период». И если прошлый выпуск передачи был посвящен русской песне, то предстоящий сконцентрируется на литературе.

Участники представят номера из романа Рафаэлло Джованьоли «Спартак», гоголевского «Вия», «Демона» Михаила Лермонтова и других произведений.

ФОТО: Максим ЛИ

Самая яркая пара проекта Даня Милохин и Евгения Медведева покажет сказочных героев Кая и Герду под музыку кинокомпозитора Ханса Циммера из фильма «Интерстеллар». Они усиленно продолжают репетировать и во время съемки даже признались Алине Загитовой, что порой ночуют на катке.

— Я отметила высокую поддержку, вы вышли на новый уровень, — похвалила ведущая после номера ребят. — Страшно делать парные поддержки?

ФОТО: Максим ЛИ

— Не могу сказать, что страшно, — начала было Медведева.

— Конечно! Первый раз она плачет, — перебил Милохин.

— Это я с ума сходила, — объяснилась Женя, вспомнив репетицию. — Уставшая еще тогда была. Три часа ночи, мне страшно.

— Мы хотим уйти, а он нас держит, — посмеялся Даня, подразумевая хореографа проекта Илью Авербуха.

ФОТО: Максим ЛИ

Приглашенными судьями в ближайшем выпуске выступят юморист Ефим Шифрин и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

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