«Ледниковый период»: Даня Милохин вспомнил, как Илья Авербух истязал его с Евгенией Медведевой на репетиции до трех ночи

Евгения Медведева и Даня Милохин на льду шоу "Ледниковый период". ФОТО: Максим ЛИ
В Россию окончательно пришла зима, а на Первом канале продолжается самое ледовое телешоу — «Ледниковый период». И если прошлый выпуск передачи был посвящен русской песне, то предстоящий сконцентрируется на литературе.
Участники представят номера из романа Рафаэлло Джованьоли «Спартак», гоголевского «Вия», «Демона» Михаила Лермонтова и других произведений.
ФОТО: Максим ЛИ
Самая яркая пара проекта Даня Милохин и Евгения Медведева покажет сказочных героев Кая и Герду под музыку кинокомпозитора Ханса Циммера из фильма «Интерстеллар». Они усиленно продолжают репетировать и во время съемки даже признались Алине Загитовой, что порой ночуют на катке.
— Я отметила высокую поддержку, вы вышли на новый уровень, — похвалила ведущая после номера ребят. — Страшно делать парные поддержки?
ФОТО: Максим ЛИ
— Не могу сказать, что страшно, — начала было Медведева.
— Конечно! Первый раз она плачет, — перебил Милохин.
— Это я с ума сходила, — объяснилась Женя, вспомнив репетицию. — Уставшая еще тогда была. Три часа ночи, мне страшно.
— Мы хотим уйти, а он нас держит, — посмеялся Даня, подразумевая хореографа проекта Илью Авербуха.
ФОТО: Максим ЛИ
Приглашенными судьями в ближайшем выпуске выступят юморист Ефим Шифрин и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.
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