«Мне пока ещё так плохо»: Обгоревшая Хлебникова вышла на связь из больницы

Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату. Фото: кадр видео.

Обгоревшая на пожаре Марина Хлебникова чувствует себя лучше: врачи перевели артистку из реанимации в обычную палату. Угрозы сепсиса (заражения крови) больше нет, состояние певицы оценивается как стабильное. Но до полного выздоровления ей еще очень далеко. Марина с трудом разговаривает, она сильно пострадала от огня. С журналистами артистка не общается, но уже на следующий день после перевода из реанимации смогла поговорить с близкой подругой. По словам приятельницы, их беседа длилась всего пару минут – Хлебниковой пока тяжело общаться дольше. Подруга пересказала их разговор.

– Мне пока ещё так плохо, – пожаловалась Марина. – Я пришла с ингаляции, которая мне необходима. Записки ваши читаю, мне их передают. Я знаю, что меня навещают, я благодарна всем, кто ко мне приходит. Спасибо за поддержку.

Как рассказали врачи ожогового отделения института Склифосовского, Хлебникова – одна из самых дисциплинированных пациенток, она выполняет все предписания врачей. Ей предстоит долгая реабилитация и работа с психологом.

– Марина Хлебникова, – одна из наших самых дисциплинированных пациенток, – рассказали «Собеседнику» в НИИ им. Склифосовского. – Мы делали всё возможное для того, чтобы она встала на ноги, но без её усилий нам было бы гораздо сложнее. В этой красивой, маленькой, хрупкой женщине – огромная сила духа.

В частной беседе медики клиники посетовали, что Марину редко навещают родные, особенно ее дочь А ведь поддержка близких значит очень много. Правильный психологический настрой, любовь и забота не менее важны, чем лекарства и медицинские процедуры.

- Я бы посоветовал родным нашей любимой певицы проявить человечность и навещать Марину Арнольдовну как можно чаще, особенно хочется, чтобы здесь бывала её дочь, которую она очень любит, – поделились с журналистами неравнодушный медик. – Поверьте, мы это точно знаем, это я говорю уже не как врач, а просто как человек.

Певице потребуется долгая реабилитация, в том числе пластические операции. Фото: Инстаграм.

Страшная трагедия случилась со звездой эстрады 90-х ночью 19 ноября. В двухэтажной московской квартире певицы вспыхнул пожар. Огонь разгорелся в запертой комнате Хлебниковой, по одной из версий она уснула с зажженной сигаретой. Дома находились также пожилые родители и дочка артистки. 22-летняя Доминика первой почувствовала запах гари и подняла тревогу. Она пыталась вытащить 56-летнюю мать, но не смогла справиться с запертой дверью.

Марина не только сильно обгорела, но и наглоталась дыма. Певица получила сильные ожоги груди, живота и бедер. Лицо Хлебниковой пострадало настолько, что ее не узнали. В реанимации певице делали переливание крови, врачи боялись, что начнется сепсис. Первое время Марина могла дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. По оценкам медиков, артистке потребуется пересадка кожи и длительная реабилитация.

- У певицы 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора – ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие), плюс интоксикация. Первое от чего погибают в остром периоде – от отравления угарным газом, продуктами распада. И это слава Богу, удалось купировать, - рассказывал журналистам профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов сразу после госпитализации звезды.