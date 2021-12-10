«Тату» обгоняет Рахманинова, а Чайковский — Моргенштерна. Составлен рейтинг самой популярной музыки 2021 года

В рейтинге популярности Spotify Чайковский борется за высокие места с Моргенштерном.

Музыку теперь не принято скачивать, как раньше. Теперь люди чаще всего оплачивают недорогую подписку на стриминговые сервисы, прикрученные к телефону, и выбирают из всего разнообразия то, что интересно.

Одна из таких музыкальных платформ, пришедшая недавно на российский рынок Spotify, провела собственное исследование музыкальных вкусов, исходят из запросов слушателей.

Результаты касаются русской музыки, которую чаще всего слушают иностранцы. Оказалось, что это не только русская классика.

На первом месте — недосягаемый Петр Ильич Чайковский. Его произведения в исполнении разных оркестров и музыкантов расфасованы по ста плейлистам Spotify.

На втором — композиторы, близнецы и исполнители собственных песен из Ижвевска Рауф и Фаик Мирзаевы (дуэт Rauf&Faik). Эти парни даже Моргенштерна обогнали!

Опальный, как он считает, рэпер всего лишь на третьей строчке.

Дальше рейтинг выглядит так:

4. JONY (Джахид Афраил оглы Гусейнли)

5. Тony Igy (Антон Игумнов)

6. «Тату» (Лена Катина и Юля Волкова)

7. IC3PEAK (Анастасия Креслина и Николай Костылев)

8. Сергей Васильевич Рахманинов

9. ARTY (Артем Столяров)

10. Kostromin (Глеб Костромин)

Интересно, что в прошлом году сервис тоже проводил подобное исследование. И тогда первенство с приличным перевесом выиграл Чайковский. Вторым был Tony Igy (хит Astronomia), а третьим — Rauf & Faik. То есть за год вкусы иностранцев практически не поменялись.

- Российские музыканты обретают популярность среди иностранных слушателей, в том числе благодаря работе музыкальных редакторов Spotify, которые обмениваются друг с другом информацией о творчестве артистов, - считают в российском офисе компании. - Это значительно расширяет возможности локальных исполнителей — попасть в зарубежные подборки или глобальные плейлисты могут даже совсем молодые музыканты.