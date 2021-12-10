Какие растения полезнее всего для сердца и сосудов, рассказала профессор Сеченовского университета

Доктор медицинских наук Инесса Миненко во время лекции «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету». Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин преждевременной смертности людей во всем мире и у нас в стране. Поддержать здоровье сердца и сосудов помогает отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), правильное питание, разумные физнагрузки. А еще внести свой вклад могут растения, которые содержат ценные для нашего организма вещества. О них рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры восстановительной медицины Сеченовского университета Инесса Миненко на лекции в рамках интерактивной школы по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету», которую организовала «Комсомолка» вместе с АНО «Ноосфера».

1. Боярышник.

Плоды этого растения (или их экстракт) используются при сердечной недостаточности, при перенесенных тяжелых заболеваниях, когда у человека появляется непонятная слабость, поясняет врач. Боярышник помогает улучшить состояние, набраться сил.

2. Валериана.

Это растение и препараты на его основе способствуют расслаблению гладкой мускулатуры, улучшению кровообращения, нормализации сердечной деятельности. Валериана входит в состав многих лекарств, включая валидол, валокордин, корвалол, валосердин и многие другие известные успокоительные, напоминает Инесса Миненко. Как известно, излишняя тревожность вредна при сердечно-сосудистых заболеваниях. Снятие психологического напряжения полезно пациентам.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

3. Пустырник.

Первое действие этого растения - успокаивающее. У пустырника такое свойство выражено в 2-3 раза сильнее, чем у валерианы. Препараты на его основе применяют при кардиосклерозе, миокардиодистрофии, когда сердце не справляется с нагрузкой. Если приготовить настойку на воде - 15 г растения на 100 г жидкости - и принимать 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день, вам станет значительно лучше, обнадеживает врач. Кстати, пустырник является сильным мочегонным средством, что способствует снижению давления.

4. Барбарис.

Растение содержит много витаминов, микроэлементов, способствует улучшению кровообращения. А также это хорошее желчегонное средство.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

5. Пастернак.

В медицине его применяют в качестве спазмолитического средства, особенно при стенокардии, сердечных неврозах, коронарной недостаточности, поясняет доктор Миненко. Можно приготовить отвар: 2 столовые ложки сахарного песка, 2 столовые ложки корней пастернака залить стаканом кипятка. Настоять 8 часов, процедить, остудить, долить до 200 миллилитров и принимать 2-3 раза в день по 1 столовой ложке.

6. Магнолия.

Растение обладает гипотензивным действием - способствует снижению артериального давления, замедлению сердцебиения, улучшает общее самочувствие. Обычно ее используют в виде спиртовой настойки: настаивают в закрытой посуде измельченные листья на спирту в соотношении 1 к 1, процеживают и принимают по 20 капель с водой 3 раза в день в течение 3-4 недель.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

7. Пихта.

В качестве лекарственного сырья используют молодые ветви, делая настои на их основе. Такое средство обладает кардиотоническим действием, помогает нам поддерживать сердце при острой и хронической сердечной недостаточности, поясняет Инесса Миненко.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции

ВАЖНО

Применение фитосредств ни в коем случае не может быть заменой лекарств, назначенных вам врачом-кардиологом. Строго следуйте назначениям доктора.

Проект Интерактивная школа по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету» организован редакцией «КП» совместно с АНО «Ноосфера» на средства гранта, предоставленного Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы в рамках конкурса «Москва-добрый город», сайт проекта — www.травыздоровья.рф