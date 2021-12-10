Дочь Заворотнюк ответила на обвинения в том, что она бросила больную мать

Хейтеры не удержались от критики: ее мама серьезно больна, а Анна оставила ее и уехала на тропические острова. Фото: Инстаграм.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна делится в Инстаграме красивыми отпускными снимками. Вместе со своими друзьями 25-летняя наследница звезды отдыхает на Мальдивах. Девушка с восторгом рассказала, как она впервые в жизни плавала с аквалангами и наблюдала за тропическими рыбками. Правда, при этом она сильно обгорела.

Анна демонстрирует роскошные виды своей мильдивской виллы, меняет наряды и хвастается точеной фигуркой в бикини. Наблюдая за ее отдыхом, хейтеры не удержались от критики. Мол, ее мама серьезно больна, находится между жизнью и смертью, а она оставила ее и уехала на тропические острова. В Инстаграме Анна ответила всем, кто осуждает. Девушка попросила подписчиков быть добрее и не считать ее бесчувственной представительницей золотой молодежи.

Анна демонстрирует роскошные виды своей мильдивской виллы. Фото: Инстаграм.

- Хотела ответить тем, кто пишет мне о том, что я отдыхаю, что я улетела. Может быть, я что-то делаю неправильно в своей жизни. Моего эмоционального, материального состояния хватает вырваться вот так к морю, просто отдохнуть от всего, что происходит, и перезагрузиться. Будьте чуточку добрее, - попросила дочь Заворотнюк.

Анну нельзя назвать равнодушной дочкой: она всегда очень переживает за свою маму. После того, как у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали онкологию, Анна бросила учебу в США и вернулась домой к маме. А когда Анастасии стало хуже, девушка из-за ее болезни отменила свадьбу.

Близкие артистки не делятся информацией о ее здоровье, известно, что Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии. Лечение действительно требует значительных средств, неудивительно, что муж артистки – фигурист Петр Чернышев очень много работает. Спортсмену приходится оплачивать счета за лечение, включая постоянную сиделку, массаж, лечебную физкультуру с личным тренером и занятия в бассейне для супруги. Семье очень помогают друзья, в том числе Татьяна Навка, перечислявшая часть доходов от ледовых шоу в фонд лечения Анастасии Заворотнюк и других женщин, борющихся с онкологией.

Девушка попросила подписчиков быть добрее и не считать ее бесчувственной. Фото: Инстаграм.

У супругов есть младшая дочь Мила, о ней актрисе помогает заботиться ее мама Валентина Борисовна. До недавнего времени Анна жила в Крекшино с мамой и отчимом. Но потом перебралась в собственную квартиру в центре Москвы, где она сейчас живет вместе с бойфрендом. Анна работает моделью и ведет свой блог. По словам дочери Заворотнюк, гонорары от рекламы в Инстаграме на сегодняшний день являются ее основным доходом.