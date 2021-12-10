«Вернул на родину»: Владимир Потанин перевел в российскую юрисдикцию главную офшорную компанию группы «Интеррос»

Глава группы «Интеррос» Владимир Потанин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В эту пятницу в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась новая запись. Международная компания «Интеррос Капитал», контролирующая 31,5% «Норильскго никеля», стала резидентом отечественного офшора, который располагается на острове Русский недалеко от Владивостока. Уставный капитал компании составляет 305 млрд рублей. До этого она была зарегистрирована на Кипре. О том, почему было принято решение сменить «прописку», рассказал сам глава группы «Интеррос» Владимир Потанин.

- Логика нашего решения проста. Во-первых, более 90% бизнеса нашей группы сконцентрировано в России, поэтому логичнее и удобнее осуществлять свои инвестиции из нашей страны. Во-вторых, многие преимущества, которые традиционно предоставляют офшоры, теперь реализованы и продолжают развиваться в специальных административных районах России, делая их крайне привлекательными для инвесторов. И, в-третьих, бизнес «Интерроса» был и остается прозрачным, его зарубежные компании с 2015 года стали российскими налоговыми плательщиками, и мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы российское общество видело, как мы распоряжаемся своими активами и в какие российские проекты направляем инвестиции, - пояснил Владимир Потанин на официальной странице «Клуба «Интеррос» в социальной сети «Фейсбук».

По его словам, выбор острова Русский в качестве «места прописки» неслучаен. Группа «Интеррос» планирует стать якорным инвестором российского Дальнего Востока. Она уже осуществляет там ряд крупных бизнес-проектов, включая строительство курорта «Парк Три Вулкана» на Камчатке и созданный этой осенью венчурный фонд «Восход», который будет инвестировать в высокотехнологичные проекты и стартапы.

- Регистрация в САР на острове Русский позволит «Интерросу» эффективнее осуществлять вложения в эти и другие российские проекты, а также станет важным сигналом для других инвесторов и, в итоге, будет способствовать развитию экономики всего Дальневосточного региона, - подытожил Владимир Потанин.

- Компания «Интеррос» - стратегический инвестор. Мы рассчитываем на то, что группа продолжит осуществлять эффективные инвестиции в различных секторах российской экономики - в первую очередь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Для этого здесь созданы все условия - преференциальные режимы территорий опережающего развития, свободного порта, Инновационного научно-технологического центра и САР на о. Русский, система льгот для резидентов Арктической зоны. Будем оказывать всю необходимую поддержку по линии правительства Российской Федерации и институтов развития, - пообещал Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, опережающим развитием Дальнего Востока российские власти занялись с 2013 года. Тогда полпредом в ДФО был назначен вице-премьер Юрий Трутнев. Появилось профильное министерство. Резидентам территорий опережающего развития, как отечественным, так и зарубежным, дали беспрецедентные налоговые, таможенные и прочие льготы. Следующим шагом стало создание специальных административных районов (САР). Они являются альтернативой традиционным офшорам. С одной стороны, сохраняют комфортное для международного бизнеса законодательство и льготы, при этом защищают от санкционных рисков, что особенно важно для крупных российских компаний.