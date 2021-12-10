Жил Ипполит Матвеевич с площади Болотной

10 декабря 2011 г. Участники санкционированного митинга против фальсификации результатов прошедших выборов в Госдуму РФ "За честные выборы" на Болотной площади. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Новиков

Ровно десять лет назад на Болотной площади в Москве собрались благополучные, культурные, счастливые люди, уже как минимум десять лет до того - а кое-кто и все двадцать - жившие все лучше и лучше, - и начали демонстрировать свое недовольство тем, что голоса "Справедливой России", по их мнению, достались "Единой России", Путин слишком долго правит, ну и вообще все как-то не так, не по-нашему.

Было много лозунгов, смешных плакатов и громких речей.

Результат: собравшиеся на площади успешно подергали тигра за усы, подразнили медведя палкой и посуетились в ногах у слона.

Их лидеры частью прошли через уголовные дела, а частью уехали в эмиграцию, демонстрации сдулись и закончились, рассерженная система придумала много новых интересных законов, запрещающих то и это, пространство свободы не увеличилось, а сузилось, о заседаниях "Координационного совета оппозиции", который бесконечно голосовал уже непонятно за что, никто предпочитает не вспоминать, неловко, термин "Снежная революция" звучит теперь так, что его надо специально объяснять тем, кто десять лет назад еще не родился (но тоже уже недоволен), - зато с "Единой Россией" и "Справедливой Россией" за все это время ничего особенного не произошло, они там же, где и были.

В общем, если тогда стояла задача испортить жизнь самим себе, а заодно и слегка подгадить всем остальным, то она блестяще выполнена, а больше и похвастаться нечем.

В те бурные месяцы я записал на телеканале "Дождь" (да, милые мои, да) ролик в рубрику "проповедь", где сравнивал тех протестующих, которым ужжжасно не нравился русский 2011 год (смешно, да?) - с одним известным героем нашей словесности.

И я говорил так:

Я хочу обратиться к нему, к этому прекрасно выглядящему, относительно молодому - ему всегда тридцать восемь, - веселому и либеральному господину, незримо находящемуся среди нас.

Ипполит Матвеич!

Остановитесь.

Попробуйте продлить ненадолго это мгновение, когда вам так хорошо - там, на балконе.

Вам хорошо - и лучше, чем прямо сейчас, вам никогда уже больше не будет.

А потому - будьте счастливы.

И не нужны вам, Ипполит Матвеич, политические реформы.

Вам не нужно гражданское общество и честные выборы, и справедливость, и будущее без тирании, и демократически избранный парламент, и расследование преступлений правящей клики, и люстрации, и митинги, и адвокат, гневно кричащий с трибуны.

А нужен вам - по-настоящему нужен - только вот этот сегодняшний вечер, теплый, ласковый вечер, весной, на балконе, когда нет еще никакого будущего, и жизнь прекрасна.

Годы прошли, а прибавить нечего.