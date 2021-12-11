Собрали последние новости и статистику по коронавирусу в мире на сегодня, 11 декабря 2021 года Фото: REUTERS

Ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной: за последнюю неделю на нашей планете зафиксирован максимум, начиная с конца лета, заражений коронавирусом. Число выявленных случаев достигло 4,4 миллиона, что на 300 тыс. больше, чем неделей ранее. Таким образом, уровень заболеваемости вернулся к уровню конца августа. Но смертность не увеличивается. Лидером по числу заражений за неделю стали США, которые также вернулись на 1-е место в мире по смертности от COVID-19.

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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), опираясь на результаты первых исследований, выразила мнение, что новый штамм COVID-19, получивший название «омикрон», действительно быстро распространяется среди людей, в том числе и среди тех, у кого высокий иммунитет. Это связано со способностью «омикрона» отрицательно влиять на активность антител, что и ускоряет как процесс заражения отдельного человека, так и распространение нового штамма среди людей. Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, предположил, что новый вариант COVID-19, найденный уже в 62 странах мира, «способен оказать влияние на ход пандемии». При этом глава ВОЗ воздержался оценивать степень такого влияния до заключения вирусологов.

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Медики и вирусологи ЮАР, где впервые был найден «омикрон», представили предварительные итоги наблюдений за пациентами, зараженными этим штаммом. Согласно опубликованным данным, больные с «омикроном переносят заболевание гораздо легче, нежели те, у кого выявлен штамм «дельта». Также, согласно статистике, после выявления «омикрона» смертность от коронавируса в Южной Африке не стала расти.

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Саудовская Аравия стала 102-й по счету страной мира, признавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». С начала будущего года в королевство смогут попасть все привитые «Спутником V», без каких-либо дополнительных ограничений. Это особенно важно для мусульман, которые смогут совершать хадж.

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В Китае начат необычный эксперимент: мэрия одного из крупнейших городов Поднебесной, Харбина начала выплачивать «премии», заболевшим коронавирусом. Одноразовую выплату, составляющую порядка $1500, получит каждый, кто самостоятельно сдаст тест на коронавирус и получит положительный результат. К эксперименту власти подвигли низкие показатели числа заболевших. Чиновники предполагают, что горожане опасаются сообщать о положительных результатах тестов, и количество больных коронавирусом в городе гораздо больше, чем показывает статистика.

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Правительство Финляндии продолжает реализовывать один из самых жестких во всей Европе пакетов карантинных мер, Премьер страны Санна Марин – активная сторонница ограничительных мер и введения в стране режима чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19. После того, как стало известно, что у главы МИД страны диагностирован коронавирус, Марин, контактировавшая с ним, согласно правилам, должна была уйти на самоизоляцию. Премьер-министр перестала появляться в рабочем кабинете, а вот в походе в ночной клуб она решила себе не отказывать. Поступок главы правительства спровоцировал в Финляндии громкий скандал.

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В нарушении карантинных мер обвиняют сейчас и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. С момента двух инцидентов прошло уже несколько месяцев, но о нем стало известно только, что, и британцы возмутились настолько, что все это может стоить Джонсону политической карьеры. В ноябре и декабре прошлого года группа приближенных к Джонсону политиков, собиралась в его резиденции на лондонской Даунинг-стрит. Они весело проводили время, без масок и соблюдения социального дистанцирования, как раз в тот период, как Джонсон лично взывал к нации соблюдать условия жесткого карантина.

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В США и Великобритании спорят филологи: они не могут договориться о правильности произношения слова «омикрон». Новый штамм COVID-19 получил свое «имя», согласно классификации ВОЗ, ему присвоили название очередной буквы греческого алфавита. Но на Туманном Альбионе «омикрон» предпочитают произносить как AH-muh-kraan (амюкраан), а вот в Новом свете говорят OH-mee-kraan (омикраан). А пока идут споры, международный центр изучения иностранных языков Babbel включил «омикрон» в список самых сложных и труднопроизносимых слов 2021 года.

Статистика по коронавирусу в мире

Данные на 11 декабря 2021 года:

Всего заболевших 269 006 660

Всего умерших 5 293 885

США

За последние 28 дней: Заболевших: 2 792 899 Умерших: 33 761

Всего: Заболевших: 49 775 621 Умерших: 796 215

Германия

За последние 28 дней: Заболевших: 1 485 472 Умерших: 7 606

Всего: Заболевших: 6 463 850 Умерших: 105 202

Великобритания

За последние 28 дней: Заболевших: 1 226 688 Умерших: 3 621

Всего: Заболевших: 10 780 386 Умерших: 146 712

Россия

За последние 28 дней: Заболевших: 948 043 Умерших: 33 427

Всего: Заболевших: 9 782 723 Умерших: 281 571

Франция

За последние 28 дней: Заболевших: 850 991 Умерших: 2 132

Всего: Заболевших: 8 210 151 Умерших 121 156

По данным Университета Джона Хопкинса.