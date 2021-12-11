"Звезда "Движения вверх" в роли сентиментального олигарха

Известный по блокбастеру "Движение вверх" Джеймс Тратас (в кадре с Анастасией Крыловой) играет богатого бизнесмена, вынужденного строить любовь с простой девушкой. Фото: Кадр из фильма

Олигарх, воспылавший любовью к пастушке (медсестре, учительнице и так далее) - самый востребованный в мире отечественных мелодрам сюжет, и мини-сериал "Дом, где сердце" эксплуатирует его с откровенным, местами даже обескураживающим простодушием.

С самого начала нам дают понять, что главные герои фильма живут в разных мирах: Юля просыпается в квартирке в стиле "Назад в СССР" (ковры на стенах, обои в цветочек), Игорь начинает утро в шикарном особняке с окнами в пол и видом на ухоженные лужайки. Но так уж получилось, что младший брат Игоря Артем, мажор и раздолбай, закрутил роман с сестрой Юли Алисой, причем представлялся парень именем брата, уважаемого и богатого бизнесмена. Девушка забеременела, начались стандартные для подобных ситуаций прения ("Иди делай аборт! - Нет, ты давай женись!"), и кончилось все плачевно - Артем и Алиса погибли в автокатастрофе. А вот ребенок, которому по закону перешли 10 процентов акций принадлежащей Игорю компании, выжил, и теперь за новорожденную девочку начинается настоящая война между ее богатым дядей и бедной, но энергичной тетей. Ну а чем обычно в сериалах канала "Россия" заканчивается шумный конфликт красивого брюнета и очаровательной блондинки? Не нужно быть Александром Друзем, чтобы дать на этот вопрос досрочный ответ.

Кто-то скажет, что в новом четырехсерийном телефильме актеры безбожно переигрывают, яростно вращая глазами и заламывая руки там, где можно вести себя куда более сдержанно. Но кому-то эти незатейливые эмоции наверняка придутся по вкусу - в конце концов, что еще нужно невзыскательному зрителю уютным субботним вечером? Порадовать ценителей жанра постараются играющая Юлю Анастасия Крылова и литовец Жильвинас Тратас, работающий под именем заморским Джеймс и хорошо известный по роли баскетболиста Модестаса Паулаускаса в суперхите "Движение вверх".

"Дом, где сердце", Россия 1, 11 декабря, 21.00