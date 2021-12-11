«У вас прозрачная юбка, и видно трусы»: Ургант подколол Лободу из-за наряда

Светлана Лобода. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода стала гостьей очередного выпуска программы «Вечерний Ургант». Певица не стала изменять себе и выбрала для эфира Первого канала очень откровенный наряд. Платье звезды было настолько прозрачным, что совершенно не скрывало нижнего белья. Что не преминул отметить ведущий шоу Иван Ургант: со свойственным ему юмором телеведущий подколол певицу из-за ее нескромной юбки.

Образ Светланы был настолько соблазнительным, что Иван не удержался и спросил: «Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка, и видно трусы?».

Ирина на это нисколько не обиделась. Певица поспешила отметить, что вышла не в нижнем белье, а в шортах. «Очень плотного материала шанель», - подчеркнула звезда.

Иван Ургант со свойственным ему юмором подколол певицу из-за ее нескромной юбки. Фото: Инстаграм.

В беседе с Ургантом Светлана призналась, что практически не спала последние трое суток. У нее слишком плотный график – переезды, гастроли, концерты. Артистка теперь живет в Европе и после каждого концерта в России или на Украине вынуждена тратить время на перелеты. Светлана не говорит, в какой именно стране она обосновалась вместе с дочками и мамой. И только намекнула, что местная погода ее радует.

- Живу у теплого моря. Уже около года. Младшая дочь сейчас там, старшая - здесь. В общем, я их вожу туда-сюда. Они много проводят времени с мамой. В школе говорят на английском, дома по-русски, - рассказала Лобода.

Новый год артистка будет справлять в Москве: в праздничную ночь Светлана выступит на корпоративе для состоятельных заказчиков.

- Я возьму старшую дочь с собой, уложу младшую. Она любит маму и ее концерты. В 12 ночи буду выступать в Барвихе с маленьким перфомансом вместе с Григорем Лепсом, - сообщила певица.

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Поклонники подозревают, что европейская страна, в которой обосновалась Лобода, это Кипр. Ранее Светлана рассказывала, что поселилась в районе с русскоязычной диаспорой, так что о ее статусе звезды знают только ближайшие соседи.

- Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, –признавалась певица.

Когда Светлана не улетает на концерты, то ежедневно гуляет по набережной вместе с дочками.

- Они катаются на самокатах, домой возвращаемся часам к девяти-десяти вечера. Вообще в последние два года, когда деятельность артистов стала менее активной из-за коронавируса, мои дети лучше узнали, что такое мама, которая, например, может сводить их в зоопарк, - отметила исполнительница.