Весь Китай плачет от счастья: Родители нашли похищенного много лет назад сына

Торговля детьми - серьезная проблема в Китае. Фото: REUTERS

Супружеская пара из Китая 14 лет потратила на то, чтобы найти своего пропавшего сына. Мальчика по имени Сунь Чжо похитили в 2007 году. Ребенку тогда было всего 4 года.

- Мы много лет пытались найти нашего мальчика, - со слезами на глазах рассказывает глава семейства Сунь Хайян. – Мы нанимали дорогих адвокатов, обещали людям баснословное вознаграждение, но, увы, никто, за все эти годы не смог нам сообщить - где наш сын и жив ли он.

Долгое время власти КНР запрещали семьям иметь больше одного ребенка. И, конечно же, многие родители мечтали о мальчике, как о продолжателе фамилии и рода. Начал расти «спрос» на сыновей, и в Поднебесной появился черный рынок по торговле детьми. Тысячи мальчиков были похищены и проданы чужим людям, передает CNN.

Сунь Чжо похитили в городе Шэньчжэнь среди бела дня. Но его мать и отец никогда не теряли надежду отыскать сына. Чтобы оплатить услуги адвокатов, родители продали квартиру и не жалели денег на информаторов. Они цеплялись за любую ниточку, которая могла бы привести их к сыну.

- Я объездил все близлежащие города и поселки, - вспоминает Сунь Хайян. – Но никто ничего не знал о моем ребенке.

И вот спустя 14 лет благодаря технологии распознавания лиц полицейские нашли Сунь Чжо. Его личность подтвердил тест ДНК. Нашелся и похититель мальчика, им оказался местный житель. До выяснения всех обстоятельств под стражей находились и приемные родители Сунь Чжо.

А найденный парень наконец-то встретился со своими биологическими папой и мамой. На кадры, где отец с матерью рыдают от счастья и не отпускает от себя сына, невозможно смотреть без слез. Но несмотря на это, Сунь Чжо решил все-таки остаться со своими приемными родителями, которые вырастили его.

Что же касается похитителя, то по законам Китая, ему может грозить максимальный срок за подобное преступление – смертная казнь.

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